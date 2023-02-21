Самые легкие способы высушить вещи в холодной квартире: топ-9 советов, которые определенно работают

Простые, зато эффективные методы быстро высушить одежду не на радиаторе

Высушить белье в холодной квартире, если батареи не греют, а балкона нет – достаточно сложная задача. А если эти вещи вам еще и нужны "на вчера", то ситуация кажется совершенно безвыходной. Но это не так. Мы поделимся с вами несколькими секретами, которые помогут быстро сушить вещи зимой без отопления.

Несколько интересных лайфхаков приводит rbc.ua. Если комбинировать их между собой, то только что выстиранные вещи будут высыхать за считанные часы, а не висеть неделями, как это может быть в холодном помещении зимой.

Как быстрее просушить белье

При стирке одежды в машинке усиливайте режим отжима – менее влажное белье высыхает потом гораздо быстрее.

Стирайте вещи небольшими партиями — так будет легче развесить их так, чтобы они не касались друг друга и, соответственно, быстрее высыхали. Не вешайте вещи слоями, так они будут в разы дольше сохнуть. Кроме того, старайтесь размещать посередине небольшие вещи, в то время как объемные вешайте по бокам.

Все белье максимально расправляйте и встряхивайте, чтобы в складках не накапливалась лишняя влага.

Дважды в сутки переворачивайте белье и расправляйте – это ускорит высыхание.

Влажную постель и полотенца можно досушить утюгом. Прогладьте их с изнаночной стороны и повесьте еще на 1-1,5 часа досохнуть.

После отжима добавьте в машинку пару сухих полотенец и запустите еще раз – полотенца впитают лишнюю влагу и вещи высохнут гораздо быстрее.

Если вам нужно как можно быстрее высушить свитер или другую вещь – разложите его на полотенце, сверните в рулон и еще раз хорошо отожмите. Так полотенце впитает у себя лишнюю влагу.

Создайте циркуляцию ветра – поставьте небольшой электровентилятор у места, где вы сушите вещи. Для некоторых вещей даже можно использовать фен, но будьте при этом очень осторожны!

Отдельные вещи следует сушить на плечиках – рубашки, футболки, свитера и кофты.

Ранее мы рассказывали о частой ошибке, которая увеличивает счет за отопление. Если не хотите зря переплачивать, лучше так не поступать.