Ни грамма жира ни в тарелке, ни на талии: рецепт легкого салата с тунцом и капустой

Вносим разнообразие в свой рацион без ущерба для фигуры

Если вы бережете свою фигуру, то хорошо знаете, как трудно найти действительно хороший рецепт вкусного блюда, в котором нет лишних калорий. Выбор, хоть и кажется большим, часто слишком однообразен. А организму при этом хочется чего-то не только полезного, но и нового. Кстати, если скучаете на диете по майонезу, можете сделать полезный соус из сметаны, который будет на вкус как майонез.

А что касается новых блюд, которыми можно было бы пополнить свой рацион, то у нас один прекрасный вариант: легкий салат с тунцом и капустой, которым можно спокойно ужинать. Рецептом делится prostoway.

Ингредиенты:

пекинская капуста

яйцо (вареное)

филе тунца в масле

зелень

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Капусту следует порезать произвольными кусочками, добавить измельченное на небольшие кубики вареное яйцо, баночку филе тунца в масле (80 г) и любимую зелень. Ничем заправлять такой салат не нужно, ведь в консерве уже есть вкусное ароматное масло. Причем его будет достаточно, чтобы заправить такое количество салата. Солить и перчить блюдо стоит по своему вкусу — рыбка уже со специями и солью, но, если вам мало, добавляйте еще.

Можно, кстати, добавить в салат помидоры, в идеале – черри. Вкуса они точно не испортят, ведь прекрасно сочетаются со всеми другими ингредиентами, да и на талии своего "отпечатка" не оставят. Но эта составляющая – не обязательна.

Раньше мы рассказывали, как сделать твердый сыр дома за 15 мин. Для этого рецепта понадобится всего два базовых ингредиента, а вкус вас приятно поразит. Это вкусная альтернатива магазинному продукту — готовя сыр самостоятельно, вы будете точно знать, что в нем нет ничего вредного.