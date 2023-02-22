Два натуральных средства против плесени в доме с приятным запахом: простые лайфхаки

Вместо агрессивных химикатов от плесени воспользуйтесь натуральной альтернативой

В зимний сезон в домах может быть сыро, влажно, в результате чего появляется конденсат на окнах и, что самое неприятное, плесень. Споры грибка размножаются довольно быстро, поэтому с проблемой следует оперативно бороться. К тому же, для этого подойдут натуральные продукты.

Обычно магазинные средства против плесени имеют едкий запах. Однако можно избавиться от плесени и без химикатов, используя всего два продукта – масло чайного дерева или экстракт семян грейпфрута. Об эффективных зимних лайфхаках против плесени пишет издание express.

Лайфхак против плесени с маслом чайного дерева

Свойства масла чайного дерева делают его чрезвычайно эффективным средством против роста плесени. Смешайте жидкость с водой и распылите на наиболее зараженные участки. Это также одно из лучших решений для предотвращения повторной плесени, поскольку средство непосредственно нацелено на грибок.

Способ убрать плесень с помощью экстракта семян грейпфрута

Это не самое известное чистящее средство, но натуральный ингредиент удалит плесень, оставив приятный аромат. Используйте экстракт с водой для удаления плесени в узких углах и на потолках. Смешайте капли экстракта с чашкой воды, нанесите смесь на поверхность и оставьте всего на 10 минут, прежде чем смыть.

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