Самая известная в мире специя спасет дом от влаги и плесени зимой

Это один из самых простых способов избавиться от конденсата

В холодное время года многие начинают замечать, что их окна словно "плачут": на стекле постоянно собирается влага, от которой со временем в комнате могут начать развиваться грибки. Эти капельки воды на окнах – обычный конденсат, возникающий из-за перепадов температуры в доме и на улице. И избавиться от него очень просто — существует немало проверенных методов, которые вам с этим помогут.

Среди целого ряда советов относительно того, какое из подручных средств лучше борется с этой проблемой, следует выделить лайфхак с использованием самой популярной специи в мире. О чем идет речь и как это работает, рассказывает издание express.

Для борьбы с коварным конденсатом вам понадобится всего один доступный продукт, который точно найдется на вашей кухне – соль. А вот методов ее применения несколько: можно поставить у окна тарелку с солью, которая будет впитывать в себя лишнюю влагу, а можно сделать своеобразный домашний "осушитель" из соли или другого продукта — он будет поглощать влагу еще эффективнее (пригодится, например, наполнитель для кошачьего туалета – из него тоже получится отличный "убийца конденсата"). Чтобы сделать такой бюджетный "осушитель", просто возьмите большую пластиковую емкость и насыпьте в нее как можно больше соли – чем больше ее будет, тем лучше будет эффект.

При этом, если через несколько дней вы заметили, что соль затвердела, не спешите ее выбрасывать. Опытные хозяйки говорят, что отправив ее ненадолго в микроволновку, свойства этой супер-специи снова проявятся на все сто.

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