Хрустящий лук по давно забытому рецепту бабушки: настоящее украинское лакомство

Бюджетное блюдо, которое легко приготовить — оно быстро готовится и еще быстрее съедается

Хорошая хозяйка сможет приготовить вкусное блюдо практически из чего угодно. Хоть бы и из лука, как это делали наши предки! Сочные хрустящие цыбульники — несправедливо забытое украинское блюдо, которое раньше часто готовили и всегда подавали к вкусному красному борщу или рассольнику (другое название — квасок).

Теперь же об этой вкусности мало кто знает, поэтому известная украинская блоггерша-кулинар Лилия Цвит решила поделиться оригинальным рецептом на своем youtube-канале. Говорит, такие цыбульники получаются очень вкусными и ароматными, а готовятся очень просто.

Ингредиенты (выход: 15-17 шт.):

лук – 3-5 шт. (в зависимости от размера)

соль – 0,5 ч. л.

кефир или нежирная сметана — 100 г

яйца – 1 шт.

сода – 0,5 ч. л.

водка – 1 ст. л.

мука — 200 г

Приготовление:

Нарежьте полукольцами лук, посолите, хорошенько перемешайте и оставьте на 10-15 мин, чтобы он пустил сок. Тем временем готовим тесто: к яйцам добавляется кефир или нежирная сметана и перемешивается. Далее добавляем соду и водку — так тесто будет меньше впитывать жир. Теперь на очереди просеяна мука: вводим ее понемногу и замешиваем тесто, как на оладьи. По консистенции оно должно напоминать густую сметану. К готовому тесту добавляем лук и хорошо перемешиваем ложкой, чтобы кусочки овоща полностью покрылись тестом. Кстати, лук перед добавлением стоит немного пожмакать руками, чтобы он стал мягче. Налейте в сковороду большое количество растительного масла и хорошо его разогрейте. Затем ложкой начинайте выкладывать тесто (немного, чтобы каждый цыбульник мог хорошо прожариться) и обжаривайте на среднем огне до появления с обеих сторон золотистого цвета. Чтобы убрать из блюда лишний жир, готовые цыбульники выкладывайте на бумажные полотенца.

Лучше всего это вкусное украинское блюдо подходит к борщу. Однако их можно есть и отдельно, заправляя сметаной и зеленью.

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