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Хрустящий лук по давно забытому рецепту бабушки: настоящее украинское лакомство

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Вкусные цыбульники, которые готовили еще наши бабушки и прабабушки
Вкусные цыбульники, которые готовили еще наши бабушки и прабабушки. Фото delo-vcusa.ru

Бюджетное блюдо, которое легко приготовить — оно быстро готовится и еще быстрее съедается

Хорошая хозяйка сможет приготовить вкусное блюдо практически из чего угодно. Хоть бы и из лука, как это делали наши предки! Сочные хрустящие цыбульники — несправедливо забытое украинское блюдо, которое раньше часто готовили и всегда подавали к вкусному красному борщу или рассольнику (другое название — квасок).

Теперь же об этой вкусности мало кто знает, поэтому известная украинская блоггерша-кулинар Лилия Цвит решила поделиться оригинальным рецептом на своем youtube-канале. Говорит, такие цыбульники получаются очень вкусными и ароматными, а готовятся очень просто.

Ингредиенты (выход: 15-17 шт.):

  • лук – 3-5 шт. (в зависимости от размера)
  • соль – 0,5 ч. л.
  • кефир или нежирная сметана — 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • сода – 0,5 ч. л.
  • водка – 1 ст. л.
  • мука — 200 г

Приготовление:

  1. Нарежьте полукольцами лук, посолите, хорошенько перемешайте и оставьте на 10-15 мин, чтобы он пустил сок.
  2. Тем временем готовим тесто: к яйцам добавляется кефир или нежирная сметана и перемешивается.
  3. Далее добавляем соду и водку — так тесто будет меньше впитывать жир.
  4. Теперь на очереди просеяна мука: вводим ее понемногу и замешиваем тесто, как на оладьи. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.
  5. К готовому тесту добавляем лук и хорошо перемешиваем ложкой, чтобы кусочки овоща полностью покрылись тестом. Кстати, лук перед добавлением стоит немного пожмакать руками, чтобы он стал мягче.
  6. Налейте в сковороду большое количество растительного масла и хорошо его разогрейте. Затем ложкой начинайте выкладывать тесто (немного, чтобы каждый цыбульник мог хорошо прожариться) и обжаривайте на среднем огне до появления с обеих сторон золотистого цвета.
  7. Чтобы убрать из блюда лишний жир, готовые цыбульники выкладывайте на бумажные полотенца.

Лучше всего это вкусное украинское блюдо подходит к борщу. Однако их можно есть и отдельно, заправляя сметаной и зеленью.

Раньше мы рассказывали, что нежнейшее сало получается, если добавить в него сахар. Этот секретный рецепт делает обычное сало особенно нежным и ароматным — оно прекрасно подойдет и к борщу, и просто с кусочком черного душистого хлеба.

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#Рецепт #Лук #Бабушкины рецепты #Вкусное блюдо