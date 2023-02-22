Как выбрать лучший павербанк именно для вас: главные характеристики и нюансы

Прежде всего нужно определиться, что именно вы будете заряжать: смартфон или ноутбук, потому что разница между этими типами гаджетов кардинальная

Павербанки стали для украинцев настоящим спасением во время регулярных отключений света в последние несколько месяцев. У большинства граждан уже есть в доме такой внешний аккумулятор, а порой и не один, ведь гаджета с небольшой емкостью может и не хватить для подзарядки нескольких смартфонов. Поэтому при покупке павербанка важно обращать внимание на его параметры и разбираться по крайней мере в основных характеристиках этого устройства.

Как подобрать гаджет под себя, рассказывает 6262.com.ua. В этой статье мы расскажем об основных характеристиках павербанков и их разнице (емкость, типы разъемов, дополнительные функции).

Емкость батареи павербанка

Именно этот параметр определяет сколько раз вы сможете подзарядить свой телефон или другой гаджет от павербанка. Емкости 10.000 мАч хватит примерно на две подзарядки смартфона. Для расчета точного количества зарядок можно воспользоваться формулой: 10.000 мАч/(2300*1,5) = 2,89, где: 10.000 мАч — емкость батареи павербанка; 2300 – емкость батареи гаджета, для разных устройств она разная и может быть значительно больше; 1,5 – базовый коэффициент для расчета.

То есть телефон с емкостью аккумулятора 2300 мАч такой моделью повербанка можно будет зарядить примерно 2,5 раза, а если же у вас батарея на 5100 мАч, то не получится даже двух полных циклов зарядки. В этом случае лучше выбрать павербанк с большей емкостью аккумулятора.

Более "серьезное" устройство вам понадобится и если вы хотите заряжать от него лэптоп. В среднем, для новых моделей ноутбуков потребуется емкость около 20.000 – 30.000 мАч. Кроме того, важно обратить внимание и на напряжение и силу тока: речь идет по меньшей мере о 15-20V и от 3А, соответственно.

Типы разъемов и сила тока

Каждое устройство заряжается с помощью конкретных кабелей. Они бывают совершенно разными, поэтому в основном павербанки оборудованы несколькими разъемами. Это может быть micro-USB, USB Type-C, USB 2.0, Type-A Plug, Type-B Jack или USB 3.1.

Больше моделей оснащены одним-двумя выходными USB-разъемами. Некоторые имеют USB Type-C (для подключения ноутбуков), Apple Lightning (подходит для iPhone) и зарядку от обычной розетки.

Разновидности USB-кабелей и разъемов

Если внешний аккумулятор имеет два выхода, то чаще всего у одного из них меньший ток зарядки (например, 1 ампер), а у второго — больший (2 ампера). Эти выходы предназначены для зарядки разных гаджетов, ведь смартфонам достаточно 1 А, а планшетам нужно от 1,5 А и больше, ноутбуки же потянут еще больше.

Дополнительные функции павербанка

Некоторые модели имеют дисплей, на котором может отображаться процент использованной энергии, и дополнительные метки заряд/разряд. Неплохим бонусом может стать и фонарик. Но самая крутая необязательная функция этого устройства – наличие Quick Charge, что значит "быстрая зарядка". Эта технология позволит подзарядиться в считанные минуты.

Раньше мы рассказывали о двух случаях, когда с павербанком придется попрощаться. Лучше не игнорировать эти сигналы, ведь гаджеты могут не просто сломаться, а в отдельных случаях даже взорваться или загореться.