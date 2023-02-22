Таропрогноз на 23 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Лишь некоторым может не повезти в четверг

Четверг, 23 февраля, для большинства пройдет удачно, — получится решить финансовые вопросы или старые проблемы.

Во всяком случае, именно это прогнозируют карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый третий день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка мечей, Королева пентаклей, перевернутая Семерка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас четверг. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть по картам Таро до конца года.