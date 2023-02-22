Таропрогноз на 23 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Лишь некоторым может не повезти в четверг
Четверг, 23 февраля, для большинства пройдет удачно, — получится решить финансовые вопросы или старые проблемы.
Во всяком случае, именно это прогнозируют карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый третий день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Шестерка мечей
Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.
Королева пентаклей
Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас четверг. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.
Перевернутая Семерка пентаклей
У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть по картам Таро до конца года.