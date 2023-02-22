Баловни судьбы: пяти знакам Зодиака карты Таро пророчат успех до конца недели

У пяти знаков неделя выдастся особенно удачной

Конец февраля для многих станет результативным, — удастся решить финансовые вопросы, закончить дела и получить желаемое.

Как говорит прогноз Таро от "Телеграфа" на неделю, самыми удачливыми на этой неделе будут такие знаки Зодиака как Овен, Близнецы, Дева, Стрелец и Козерог.

Овнам выпала Тройка жезлов

Это благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Она советует не бояться работать, поскольку в ближайшие дни Ваши труды обязательно окупятся, и все получится.

Близнецам выпал Маг

Согласно трактовке этой карты, на неделе Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Девам выпала Четверка жезлов

Второе название карты, — Владыка завершенной работы. Она может указывать на то, что в ближайшем будущем Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

Стрельцам выпала Шестерка жезлов

Также эта карта называется "Владыка триумфа", и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Козерогам выпал Король жезлов

Эта карта указывает на то, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.