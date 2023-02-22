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Салат "Курочка под кайфом": рецепт настоящего шедевра с маком и сухариками

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Выглядит этот салат просто сказочно Новость обновлена 22 февраля 2023, 13:41
Выглядит этот салат просто сказочно. Фото 1000.menu

Блюдо не только вкусное и сытное, но и прекрасно выглядит — этот салат станет украшением любого праздничного стола, ваши гости будут в восторге

Если вам уже приелись традиционные блюда вроде Оливье, салата с крабовыми палочками и всеми любимой селедки под шубой, предлагаем попробовать кое-что новенькое. Этот вкусный салат с курочкой никого не оставит безразличным!

Очень интересным рецептом на своем youtube-канале делится украинская кулинарная блогер Natasha Parkhomenko. Салат "Курочка под кайфом" называют настоящим шедевром, хоть и готовится он довольно просто, да еще из доступных продуктов. Главной изюминкой блюда является мак. Именно этот компонент придает салату оригинального послевкусия.

Ингредиенты:

  • копченая курица — 400 г
  • помидоры – 3 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • ржаной хлеб – 300 г
  • масло — 15 мл
  • мак — 25 г
  • майонез – для заправки
  • соль, перец, зелень — по вкусу

Приготовление:

  1. Копченая курица и свежие помидоры нарезаются на небольшие кусочки. Из томатов желательно убрать лишний сок – это можно сделать, положив их в отдельную тарелку, застеленную бумажной салфеткой.
  2. Салат лучше будет собирать в специальной кондитерской форме, которую обертывают пищевой пленкой. Формочку устанавливают на широкой плоской тарелке, слегка смазанной майонезом.
  3. Первым слоем выкладываем копченую курочку и покрываем сеточкой из майонеза.
  4. Далее следует слой из помидоров, их нужно немного подсолить. Сверху натираются на большой терке отварные яйца и добавляется майонез. На этом этапе салат нужно отправить в холодильник на 1 час.
  5. Тем временем готовятся домашние сухарики: с хлеба срезаем корочку и нарезаем мякиш на небольшие кусочки. Перекладываем их в глубокую миску, добавляем масло и хорошенько перемешиваем. После этого будущие сухари отправляются в предварительно разогретую до 180 градусов духовку — хлеб должен подсушиться и немного зарумяниться.
  6. Далее собираем салат, когда прошел час с того момента, как мы поставили его в холодильник. За это время успели остыть и наши сухарики — их мы выкладываем следующим слоем, а сверху делаем майонезную сеточку.
  7. Майонез присыпаем маком. Его, кстати, можно немного поджарить перед добавлением – так вкус салата будет еще интереснее.
  8. Последний штрих – украшаем салат "Курочка под кайфом" любой зеленью, что вам по вкусу.

Раньше мы рассказывали о трех секретных ингредиентах, которые значительно улучшают вкус салата. Порой всего один дополнительный компонент может коренным образом изменить вкус блюда, превратив обычный салат в настоящее произведение кулинарного искусства.

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