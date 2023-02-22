Салат "Курочка под кайфом": рецепт настоящего шедевра с маком и сухариками
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Блюдо не только вкусное и сытное, но и прекрасно выглядит — этот салат станет украшением любого праздничного стола, ваши гости будут в восторге
Если вам уже приелись традиционные блюда вроде Оливье, салата с крабовыми палочками и всеми любимой селедки под шубой, предлагаем попробовать кое-что новенькое. Этот вкусный салат с курочкой никого не оставит безразличным!
Очень интересным рецептом на своем youtube-канале делится украинская кулинарная блогер Natasha Parkhomenko. Салат "Курочка под кайфом" называют настоящим шедевром, хоть и готовится он довольно просто, да еще из доступных продуктов. Главной изюминкой блюда является мак. Именно этот компонент придает салату оригинального послевкусия.
Ингредиенты:
- копченая курица — 400 г
- помидоры – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- ржаной хлеб – 300 г
- масло — 15 мл
- мак — 25 г
- майонез – для заправки
- соль, перец, зелень — по вкусу
Приготовление:
- Копченая курица и свежие помидоры нарезаются на небольшие кусочки. Из томатов желательно убрать лишний сок – это можно сделать, положив их в отдельную тарелку, застеленную бумажной салфеткой.
- Салат лучше будет собирать в специальной кондитерской форме, которую обертывают пищевой пленкой. Формочку устанавливают на широкой плоской тарелке, слегка смазанной майонезом.
- Первым слоем выкладываем копченую курочку и покрываем сеточкой из майонеза.
- Далее следует слой из помидоров, их нужно немного подсолить. Сверху натираются на большой терке отварные яйца и добавляется майонез. На этом этапе салат нужно отправить в холодильник на 1 час.
- Тем временем готовятся домашние сухарики: с хлеба срезаем корочку и нарезаем мякиш на небольшие кусочки. Перекладываем их в глубокую миску, добавляем масло и хорошенько перемешиваем. После этого будущие сухари отправляются в предварительно разогретую до 180 градусов духовку — хлеб должен подсушиться и немного зарумяниться.
- Далее собираем салат, когда прошел час с того момента, как мы поставили его в холодильник. За это время успели остыть и наши сухарики — их мы выкладываем следующим слоем, а сверху делаем майонезную сеточку.
- Майонез присыпаем маком. Его, кстати, можно немного поджарить перед добавлением – так вкус салата будет еще интереснее.
- Последний штрих – украшаем салат "Курочка под кайфом" любой зеленью, что вам по вкусу.
Раньше мы рассказывали о трех секретных ингредиентах, которые значительно улучшают вкус салата. Порой всего один дополнительный компонент может коренным образом изменить вкус блюда, превратив обычный салат в настоящее произведение кулинарного искусства.