Салат "Курочка под кайфом": рецепт настоящего шедевра с маком и сухариками

Блюдо не только вкусное и сытное, но и прекрасно выглядит — этот салат станет украшением любого праздничного стола, ваши гости будут в восторге

Если вам уже приелись традиционные блюда вроде Оливье, салата с крабовыми палочками и всеми любимой селедки под шубой, предлагаем попробовать кое-что новенькое. Этот вкусный салат с курочкой никого не оставит безразличным!

Очень интересным рецептом на своем youtube-канале делится украинская кулинарная блогер Natasha Parkhomenko. Салат "Курочка под кайфом" называют настоящим шедевром, хоть и готовится он довольно просто, да еще из доступных продуктов. Главной изюминкой блюда является мак. Именно этот компонент придает салату оригинального послевкусия.

Ингредиенты:

копченая курица — 400 г

помидоры – 3 шт.

яйца – 3 шт.

ржаной хлеб – 300 г

масло — 15 мл

мак — 25 г

майонез – для заправки

соль, перец, зелень — по вкусу

Приготовление:

Копченая курица и свежие помидоры нарезаются на небольшие кусочки. Из томатов желательно убрать лишний сок – это можно сделать, положив их в отдельную тарелку, застеленную бумажной салфеткой. Салат лучше будет собирать в специальной кондитерской форме, которую обертывают пищевой пленкой. Формочку устанавливают на широкой плоской тарелке, слегка смазанной майонезом. Первым слоем выкладываем копченую курочку и покрываем сеточкой из майонеза. Далее следует слой из помидоров, их нужно немного подсолить. Сверху натираются на большой терке отварные яйца и добавляется майонез. На этом этапе салат нужно отправить в холодильник на 1 час. Тем временем готовятся домашние сухарики: с хлеба срезаем корочку и нарезаем мякиш на небольшие кусочки. Перекладываем их в глубокую миску, добавляем масло и хорошенько перемешиваем. После этого будущие сухари отправляются в предварительно разогретую до 180 градусов духовку — хлеб должен подсушиться и немного зарумяниться. Далее собираем салат, когда прошел час с того момента, как мы поставили его в холодильник. За это время успели остыть и наши сухарики — их мы выкладываем следующим слоем, а сверху делаем майонезную сеточку. Майонез присыпаем маком. Его, кстати, можно немного поджарить перед добавлением – так вкус салата будет еще интереснее. Последний штрих – украшаем салат "Курочка под кайфом" любой зеленью, что вам по вкусу.

Раньше мы рассказывали о трех секретных ингредиентах, которые значительно улучшают вкус салата. Порой всего один дополнительный компонент может коренным образом изменить вкус блюда, превратив обычный салат в настоящее произведение кулинарного искусства.