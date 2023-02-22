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Как сохранить на телефоне фото и видео из инстаграма: хитрые трюки для обхода защиты

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Соцсеть не позволяет открыто скачивать файлы себе на телефон Новость обновлена 22 февраля 2023, 15:57
Соцсеть не позволяет открыто скачивать файлы себе на телефон. Фото iphones.ru

Несколько способов, которые могут значительно облегчить вам жизнь

Все, кто иногда пользуется инстаграмом, знают, что из этой соцсети не удастся просто так загрузить какой-либо контент. Свободно пользоваться можно только своими фото и видео. Остальные принадлежит авторам публикаций — за исключением материалов, на которые распространяется свободная лицензия Creative Commons CC0 (Public Domain) и CC BY (Attribution).

Однако, если вам очень нужно загрузить на свой телефон какую-то фотографию или видеоролик из инстаграма, есть хорошая новость: сделать это вполне реально. Профильный сайт naandroidi делится сразу несколькими способами, которые с этим помогут.

Сохранить фото, переслав в Telegram

Один из самых простых способов сохранить себе фото из инстаграма предполагает использование мессенджера Telegram, а именно отправку сообщения с фото:

  1. Просто откройте картинку, которую хотите загрузить, и нажмите три точки в правом верхнем углу.
  2. Выберите "Копировать ссылку" и отправьте ее самому себе или кому-то из друзей в Telegram (свой аккаунт можно найти через поиск контактов по нику, перед именем пользователя ставится знак @).
  3. Откройте сообщение в телеграмме и нажмите на три точки в правом верхнем углу.
  4. Выберите в появившемся меню "Сохранить в галерею".

Этот способ невероятно прост, но не идеален. Дело в том, что качество изображения, которое вы загружаете таким образом, будет ниже первоначального.

С помощью ботов Telegram

Еще одним популярным способом загрузки фото с инстаграма являются специальные боты, позволяющие хранить текст, фото и видео из публикации. Самые популярные: @instasavegrambot и @Instatube_bot.

Для загрузки фото:

  1. Находим одного из ботов в Telegram, открываем с ним чат и нажимаем "Старт".
  2. Далее нужно открыть инстаграм и отправить работу ссылку на пост, картинку или видеоролик из которого вы хотите достать.
  3. Бот пришлет вам нужный файл, а вы сможете скачать его себе на телефон.

Специальные программы

В магазине Play Маркет можно найти немало всевозможных программ, которые помогут сохранить фото и видео из инстаграма. Самые популярные из них:

  • QuickSave
  • FastSave
  • Downloader for Instagram

Пользоваться специальными программами для загрузки контента из инстаграм очень просто: открываете соцсеть, копируете нужную ссылку, вставляете ее в поисковую строку программы и нажимаете "Загрузить". Уже через несколько секунд фото или видео окажется в вашей галерее на смартфоне.

Скриншот экрана

Наиболее очевидный способ сохранения фотографий на телефон. Достаточно просто открыть нужное фото и сделать снимок экрана, затем обрезать рамки. Это можно сделать как сразу, так позже – уже в галерее.

Раньше мы рассказывали о самых простых способах обойти защиту на смартфоне, если вы забыли свой PIN-код. Предлагаем вам воспользоваться одним из трех методов, которые пригодятся в такой ситуации.

Теги:
#Соцсети #Instagram #Загрузка #Лайфхак