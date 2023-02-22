Как сохранить на телефоне фото и видео из инстаграма: хитрые трюки для обхода защиты

Несколько способов, которые могут значительно облегчить вам жизнь

Все, кто иногда пользуется инстаграмом, знают, что из этой соцсети не удастся просто так загрузить какой-либо контент. Свободно пользоваться можно только своими фото и видео. Остальные принадлежит авторам публикаций — за исключением материалов, на которые распространяется свободная лицензия Creative Commons CC0 (Public Domain) и CC BY (Attribution).

Однако, если вам очень нужно загрузить на свой телефон какую-то фотографию или видеоролик из инстаграма, есть хорошая новость: сделать это вполне реально. Профильный сайт naandroidi делится сразу несколькими способами, которые с этим помогут.

Сохранить фото, переслав в Telegram

Один из самых простых способов сохранить себе фото из инстаграма предполагает использование мессенджера Telegram, а именно отправку сообщения с фото:

Просто откройте картинку, которую хотите загрузить, и нажмите три точки в правом верхнем углу. Выберите "Копировать ссылку" и отправьте ее самому себе или кому-то из друзей в Telegram (свой аккаунт можно найти через поиск контактов по нику, перед именем пользователя ставится знак @). Откройте сообщение в телеграмме и нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите в появившемся меню "Сохранить в галерею".

Этот способ невероятно прост, но не идеален. Дело в том, что качество изображения, которое вы загружаете таким образом, будет ниже первоначального.

С помощью ботов Telegram

Еще одним популярным способом загрузки фото с инстаграма являются специальные боты, позволяющие хранить текст, фото и видео из публикации. Самые популярные: @instasavegrambot и @Instatube_bot.

Для загрузки фото:

Находим одного из ботов в Telegram, открываем с ним чат и нажимаем "Старт". Далее нужно открыть инстаграм и отправить работу ссылку на пост, картинку или видеоролик из которого вы хотите достать. Бот пришлет вам нужный файл, а вы сможете скачать его себе на телефон.

Специальные программы

В магазине Play Маркет можно найти немало всевозможных программ, которые помогут сохранить фото и видео из инстаграма. Самые популярные из них:

QuickSave

FastSave

Downloader for Instagram

Пользоваться специальными программами для загрузки контента из инстаграм очень просто: открываете соцсеть, копируете нужную ссылку, вставляете ее в поисковую строку программы и нажимаете "Загрузить". Уже через несколько секунд фото или видео окажется в вашей галерее на смартфоне.

Скриншот экрана

Наиболее очевидный способ сохранения фотографий на телефон. Достаточно просто открыть нужное фото и сделать снимок экрана, затем обрезать рамки. Это можно сделать как сразу, так позже – уже в галерее.

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