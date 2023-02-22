Почему не стоит сушить одежду на батарее: главные недостатки такого способа

В следующий раз, когда у вас возникнет искушение повесить белье на радиатор, подумайте дважды.

Развешивание белья над батареей для многих является быстрым и экономичным способом его сушки. Однако необходимо учитывать неудобства, которые может доставить такая практика.

Оказывается, сушка белья на батарее или радиаторе — это не самая лучшая идея. Более того, причин, объясняющих это несколько, пишет santeplus. В чем же недостатки такого способа — читайте далее.

Почему не стоит сушить одежду на батарее

Сушка белья на батарее стоит "очень дорого"

Сушка одежды на батарее оказывает на нее большее давление, что приводит к более высоким счетам. Повесив на радиатор мокрую одежду, это нарушает работу термостата, а это означает, что ваш счет за электроэнергию значительно увеличивается.

Сушка белья на батарее приводит к образованию конденсата и плесени

Если повесить мокрую одежду на радиатор, выделяемое им тепло позволяет белью быстро высохнуть, но влага собирается в воздухе и оседает на первой же холодной поверхности, с которой сталкивается. Избыточная влажность приводит к росту плесени.

Ранее мы рассказывали о частой ошибке, которая увеличивает счет за отопление. Если не хотите зря переплачивать, лучше так не поступать.