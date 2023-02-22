Почему не стоит сушить одежду на батарее: главные недостатки такого способа
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В следующий раз, когда у вас возникнет искушение повесить белье на радиатор, подумайте дважды.
Развешивание белья над батареей для многих является быстрым и экономичным способом его сушки. Однако необходимо учитывать неудобства, которые может доставить такая практика.
Оказывается, сушка белья на батарее или радиаторе — это не самая лучшая идея. Более того, причин, объясняющих это несколько, пишет santeplus. В чем же недостатки такого способа — читайте далее.
Почему не стоит сушить одежду на батарее
- Сушка белья на батарее стоит "очень дорого"
Сушка одежды на батарее оказывает на нее большее давление, что приводит к более высоким счетам. Повесив на радиатор мокрую одежду, это нарушает работу термостата, а это означает, что ваш счет за электроэнергию значительно увеличивается.
- Сушка белья на батарее приводит к образованию конденсата и плесени
Если повесить мокрую одежду на радиатор, выделяемое им тепло позволяет белью быстро высохнуть, но влага собирается в воздухе и оседает на первой же холодной поверхности, с которой сталкивается. Избыточная влажность приводит к росту плесени.
Ранее мы рассказывали о частой ошибке, которая увеличивает счет за отопление. Если не хотите зря переплачивать, лучше так не поступать.