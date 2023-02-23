Главный союзник в сохранении тепла в доме: как утеплиться с помощью штор

Хитрость, которая поможет вам сэкономить на счетах и обогреть дом

Благодаря обдуманной расстановке мебели в вашем доме можно значительно утеплить свой дом. К примеру, правильный выбор казалось бы обычных штор может помочь максимально сохранить тепло в квартире. Именно об этом мы и хотим поговорить сегодня.

Как отмечает santeplus, ткань будет выступать в качестве барьера от холода снаружи и лучше сохранять тепло в вашем доме. Таким образом, вы можете сэкономить деньги за ваши счета за электроэнергию.

Как сохранить тепло в доме с помощью штор

Если вы решили, что такой способ сохранения тепла в жилых помещениях вам по душе, обязательно учтите несколько факторов:

Выберите эффективную изоляционную ткань с плотным переплетением, например, бархат, замшу или плотный шелк.

Забудьте об установке штор из легких тканей, таких как хлопок, кружево или лен.

Убедитесь, что ваши шторы действительно закрывают окна и падают как можно ближе к стеклу, не касаясь его. Меньше места – меньше шансов для выхода горячего воздуха!

Закройте шторы, как только наступит ночь, чтобы лучше прогреть комнату.

Если возможно, добавьте к шторам специальную термоподкладку для дополнительного слоя изоляции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сохранить тепло в своем доме. Названы пять простых секретов.