Главный союзник в сохранении тепла в доме: как утеплиться с помощью штор
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Хитрость, которая поможет вам сэкономить на счетах и обогреть дом
Благодаря обдуманной расстановке мебели в вашем доме можно значительно утеплить свой дом. К примеру, правильный выбор казалось бы обычных штор может помочь максимально сохранить тепло в квартире. Именно об этом мы и хотим поговорить сегодня.
Как отмечает santeplus, ткань будет выступать в качестве барьера от холода снаружи и лучше сохранять тепло в вашем доме. Таким образом, вы можете сэкономить деньги за ваши счета за электроэнергию.
Как сохранить тепло в доме с помощью штор
Если вы решили, что такой способ сохранения тепла в жилых помещениях вам по душе, обязательно учтите несколько факторов:
- Выберите эффективную изоляционную ткань с плотным переплетением, например, бархат, замшу или плотный шелк.
- Забудьте об установке штор из легких тканей, таких как хлопок, кружево или лен.
- Убедитесь, что ваши шторы действительно закрывают окна и падают как можно ближе к стеклу, не касаясь его. Меньше места – меньше шансов для выхода горячего воздуха!
- Закройте шторы, как только наступит ночь, чтобы лучше прогреть комнату.
- Если возможно, добавьте к шторам специальную термоподкладку для дополнительного слоя изоляции.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сохранить тепло в своем доме. Названы пять простых секретов.