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Таропрогноз на 24 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый четвертый день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый четвертый день февраля. Фото telegraf.com.ua

Многих накроет ветер перемен

Пятница, 24 февраля, для многих выдастся благоприятной и позитивной, однако некоторым она принесет перемены, — и не факт, что они дадутся легко.

Во всяком случае, именно это прогнозируют карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый четвертый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка кубков, Десятка мечей, Рыцарь жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. В пятницу какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

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