Таропрогноз на 24 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Многих накроет ветер перемен

Пятница, 24 февраля, для многих выдастся благоприятной и позитивной, однако некоторым она принесет перемены, — и не факт, что они дадутся легко.

Во всяком случае, именно это прогнозируют карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый четвертый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка кубков, Десятка мечей, Рыцарь жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. В пятницу какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

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