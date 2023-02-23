Нежное творожное печенье "Гусиные лапки": как приготовить легендарный десерт по секретному рецепту бабушки
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Вкусное и нежное тесто быстро выпекается, а его аромат и интересный вид никого не оставит равнодушным.
Домашняя выпечка – это всегда хороший вариант. Если вы хотите приготовить что-то особенное, можете попробовать нежный торт с кремом, для которого не нужен сахар, или традиционный медовик на стакане кефира. А если хочется чего-то попроще, то предлагаем вам рецепт простого в приготовлении творожного печенья "Гусиные лапки".
Этот нежный десерт был чрезвычайно популярен раньше — в свое время его регулярно выпекали почти в каждом доме. Многие помнят это печенье с детства. Сегодня сайт "Улюблена" делится рецептом легендарной выпечки, которую обожали еще наши бабушки.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог — 450-500 г
- Кристаллический сахар — 1 стакан
- Сахар ванильный — 1 пакетик
- Сливочный маргарин — 230 г
- Пшеничная мука — 5-6 стаканов
- Куриные яйца – 1 шт.
- Разрыхлитель для теста или пищевая сода – 1 ч.л.
Приготовление:
- Творог нужно взбить блендером или перетереть через сито.
- В миске взбиваем яйцо с сахаром до образования пышной пены и вливаем эту массу в миску с творогом.
- Добавляем мягкий измельченный маргарин (перед приготовлением печенья его нужно заранее достать из холодильника), ванильный сахар и разрыхлитель для теста или соду.
- Просеянную муку в творожную массу добавляем крошечными порциями, постепенно замешивая мягкое эластичное тесто.
- Готовое тесто помещаем на рабочую поверхность, присыпанную мукой и раскатываем толщиной примерно 1 см.
- Далее нам нужно вырезать небольшие кружочки, обмакнуть их в сахар, сложить пополам, снова обмакнуть в сахар и еще раз сложить пополам. В конце присыпаем импровизированные "гусиные лапки" коричневым сахаром или корицей, чтобы все выглядело "натурально".
- Творожное печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.
- Выпекаем 15-20 мин до образования золотистой корочки.
Раньше мы рассказывали, как приготовить рогалики по лучшему бабушкиному рецепту. У них получается золотая корочка и очень нежное тесто. Такой вкуснятиной охотно полакомятся и дети и взрослые.