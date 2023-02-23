Нежное творожное печенье "Гусиные лапки": как приготовить легендарный десерт по секретному рецепту бабушки

Вкусное и нежное тесто быстро выпекается, а его аромат и интересный вид никого не оставит равнодушным.

Домашняя выпечка – это всегда хороший вариант. Если вы хотите приготовить что-то особенное, можете попробовать нежный торт с кремом, для которого не нужен сахар, или традиционный медовик на стакане кефира. А если хочется чего-то попроще, то предлагаем вам рецепт простого в приготовлении творожного печенья "Гусиные лапки".

Этот нежный десерт был чрезвычайно популярен раньше — в свое время его регулярно выпекали почти в каждом доме. Многие помнят это печенье с детства. Сегодня сайт "Улюблена" делится рецептом легендарной выпечки, которую обожали еще наши бабушки.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог — 450-500 г

Кристаллический сахар — 1 стакан

Сахар ванильный — 1 пакетик

Сливочный маргарин — 230 г

Пшеничная мука — 5-6 стаканов

Куриные яйца – 1 шт.

Разрыхлитель для теста или пищевая сода – 1 ч.л.

Приготовление:

Творог нужно взбить блендером или перетереть через сито. В миске взбиваем яйцо с сахаром до образования пышной пены и вливаем эту массу в миску с творогом. Добавляем мягкий измельченный маргарин (перед приготовлением печенья его нужно заранее достать из холодильника), ванильный сахар и разрыхлитель для теста или соду. Просеянную муку в творожную массу добавляем крошечными порциями, постепенно замешивая мягкое эластичное тесто. Готовое тесто помещаем на рабочую поверхность, присыпанную мукой и раскатываем толщиной примерно 1 см. Далее нам нужно вырезать небольшие кружочки, обмакнуть их в сахар, сложить пополам, снова обмакнуть в сахар и еще раз сложить пополам. В конце присыпаем импровизированные "гусиные лапки" коричневым сахаром или корицей, чтобы все выглядело "натурально". Творожное печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем 15-20 мин до образования золотистой корочки.

Раньше мы рассказывали, как приготовить рогалики по лучшему бабушкиному рецепту. У них получается золотая корочка и очень нежное тесто. Такой вкуснятиной охотно полакомятся и дети и взрослые.