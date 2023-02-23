Новый тренд в маникюре 2023: как выглядит "Паутинка" (фото)

Идеи на любой вкус

Мастера маникюра не перестают удивлять новыми идеями. Недавно мы рассказывали о половинчатом маникюре, который ворвался в тренды 2023-го, а сегодня покажем вам, как выглядит еще один стильный вариант этого модного сезона.

Техника "Паутинка" — прекрасный выбор и для тех, кто любит классический дизайн, и для тех, кто обычно выбирает нечто оригинальное, ведь его можно стилизовать по-разному. Сегодня "Телеграф" решил собрать интересные варианты нового тренда и поделиться ими с вами.

Начнём с того, что "Паутинка" выполняется по меньшей мере двумя цветами лака, а чаще — большим количеством разных оттенков. Мастера нейл-арта могут сделать ваши ногти супер-стильными, если соединят, например, классику — черный с золотым или черный с белым, или же молочный с любым ярким или неоновым цветом. Невероятно будет смотреться на ногтях и амбре — переход из белого в нюдовый. Дополнить эту стилистику можно паутинкой практически любого оттенка.

Будет отлично смотреться ваш дизайн и со всевозможными декоративными элементами. Можете выбрать стразы или же кусочки фольги — оба варианта будут удачными.

Раньше мы рассказывали, какие варианты маникюра можно выбрать на короткие ногти. "Телеграф" собрал для вас трендовые идеи на любой вкус – вдохновляйтесь и будьте счастливы.