Секретный способ, которым водители зимой за секунды избавляются от обледенения лобового стекла (видео)

Вам больше не придется соскребать лед с помощью специального скребка

Зимой водители сталкиваются с множеством специфических проблем. Например, из-за минусовой температуры не всегда удается сразу завести машину, а на заснеженной дороге автомобиль может легко занести. Кроме того, в холодное время года почти каждое утро приходится очищать лобовое стекло от намерзшей влаги. И сделать это подчас очень непросто.

Но так считают только те, кто еще не слышал об этом удивительном лайфхаке. Используя этот простой трюк, вы навсегда забудете, как тяжело отчищать стекло специальным скребком, информирует Ukr.Media. Сразу скажем: речь идет не об установке подогрева лобового стекла, что обойдется в кругленькую сумму — это гораздо более бюджетное средство.

Как сделать "жидкий подогрев" для лобового стекла авто

Это простое средство – эффективный самодельный спрей, с изготовлением которого легко справится любой автомобилист. Вам понадобится:

вода;

антифриз;

емкость с распылителем.

Главный компонент этого спрея – антифриз, который наверняка есть у каждого владельца машины. Он прекрасно справляется с обледенениями, поэтому пригодится нам в этой ситуации.

В небольшую емкость наливаем воду и антифриз в соотношении 1:2 и хорошо перемешиваем. Вот и все — самодельный бюджетный "жидкий подогрев" для лобового стекла готов! Распыляем его по всей поверхности лобового стекла и уже через несколько секунд ледяную корку можно будет легко снять без помощи специальных инструментов. Если же не хотите возиться с этим, то подождите несколько минут и сможете легко убрать остатки льда из стекла дворниками.

Видеоинструкция

Раньше мы рассказывали, зачем опытные водители постоянно держат в авто обычную шпильку. Главное правило этого лайфхака – использовать ее осторожно, чтобы не нанести своему авто еще большие повреждения.