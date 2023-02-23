Чем подкормить рассаду, чтобы лучше росла: этот напиток есть у вас дома

Отличной альтернативой химикатам послужит натуральная подкормка с одним популярным напитком

Еще до наступления весны стартовал сезон посева растений на рассаду. Это сложный и кропотливый процесс, как и выращивание культур непосредственно на участке. Чтобы рассада взошла и хорошо росла, ее следует удобрить. Вы с легкостью обойдетесь подручным ингредиентов.

Необязательно подкармливать рассаду химикаты, для молодых растений лучше выбирать натуральную альтернативу. Один из удачных вариантов – обычный чай. Как удобрять рассаду подкормкой из чая, рассказывает ukr.media.

Так, для приготовления чайного удобрения для рассады вам потребуется листовой чай и вода. К слову, высушенные чайные листья можно использовать не только в качестве подкормки для рассады, а и удобрять ими грунта.

Чтобы приготовить удобрение для рассады из чая, возьмите 2 ч. л. сухих чайных листьев, залейте их 500 мл воды и настаивайте в течение двух дней. После этого процедите настой и подкармливайте рассаду: выливайте по 1 столовой ложке под каждый сеянец.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее эффективно работает другое удобрение для рассады из подручных продуктов. Вы легко изготовите подкормку из молока, которая укрепит растения.