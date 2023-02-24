Таропрогноз на 25 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Некоторых ждут финансовые поступления

Суббота, 25 февраля, будет щедра на сюрпризы, — может принести перемены, вознаграждение или же "привет" из прошлого.

Во всяком случае, именно это прогнозируют карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый пятый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Девятка пентаклей, перевернутая Шестерка кубков, перевернутая Пятерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. В субботу Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Перевернутая Шестерка кубков

На выходных Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Перевернутая Пятерка кубков

Второе название этой карты "Владыка недостатка в наслаждениях", и в обычном положении она негативная, однако в перевернутом виде несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

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