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Таропрогноз на 25 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый пятый день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый пятый день февраля. Фото telegraf.com.ua

Некоторых ждут финансовые поступления

Суббота, 25 февраля, будет щедра на сюрпризы, — может принести перемены, вознаграждение или же "привет" из прошлого.

Во всяком случае, именно это прогнозируют карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый пятый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Девятка пентаклей, перевернутая Шестерка кубков, перевернутая Пятерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. В субботу Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Перевернутая Шестерка кубков

На выходных Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Перевернутая Пятерка кубков

Второе название этой карты "Владыка недостатка в наслаждениях", и в обычном положении она негативная, однако в перевернутом виде несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.

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