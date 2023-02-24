Лучшее "средство" для впитывания влаги со стен дома: просто посадите дома это комнатное растение

Растению требуется минимальный уход, но оно отлично защитит ваш дом от сырости

Влажность является одним из основных раздражителей, которые могут нанести ущерб многим домам. Это может быть вызвано многими факторами, такими как структурные проблемы, плохая изоляция и многое другое. Однако со всеми этими проблемами могут справиться…комнатные растения.

Оказывается, очень полезным "средством против влажности" является растение Калатея, пишет santeplus. Из его плюсов — оно выводит влагу и не нуждается в большом количестве света, чтобы выжить.

Калатея — это вечнозеленое комнатное растение, принадлежащее к семейству марантовых, и растет оно в Латинской Америке, где влажность очень высока. Как и все другие растения, произрастающие в этом регионе, это растение "генетически адаптировано для жизни в среде с такими характеристиками".

Калатее не нужно много света, так как она очень хорошо выживает даже в темноте

Именно по этой причине Калатея способна поглощать влагу, что является типичной чертой тропических растений. Поэтому поместив это растение в самые влажные комнаты вашего дома, и вы получите удивительные результаты.

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