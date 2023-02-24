Благовещение 2023: когда отмечаем и что нельзя делать в праздник

Праздник считается одним из самых важных в году.

Среди важных церковных праздников, которые припадают на весенний период, отмечается великий праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы, который принадлежит к числу двунадесятых.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Благовещение, о значении этого праздника, а также о главных традициях и запретах этого дня.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2023: дата

Дата праздника непреходящая, и каждый год он отмечается в один и тот же день: христиане западного обряда отмечают Благовещение по григорианскому календарю 25 марта, а православные восточного обряда — 7 апреля за юлианским календарем.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2023: традиции

Праздник Благовещение установлен в память о том дне, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей, что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. Также считается, что в этот день зима окончательно сдает позиции и наступает весна.

На Благовещение о всех храмах и церквях традиционно проводится праздничная литургия. Символами праздника являются белые лилии и белые голуби, которые символизируют непорочность Девы Марии. Также в этот день принято наряжаться в голубой цвет.

Благовещение нужно встречать в хорошем и приподнятом настроении, и желательно в кругу семьи и друзей. Перед праздником обязательно нужно провести генеральную уборку в доме и избавиться от старых вещей.

Что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы 2023

Не следует заниматься тяжелым трудом или выполнять домашнюю работу;

Не рекомендуется шить, вязать и даже готовить.

Не рекомендуется покидать дом.

Нельзя работать на земле или подрезать деревья.

Не следует одалживать что-либо или давать в долг.

Нельзя надевать новую одежду.

Женщинам нельзя стричь и красить волосы.

Нельзя ссориться, злословить, желать зла.

Нельзя заключать браки и венчаться.

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