Не так просто, как кажется: как удалить дублированные контакты на iPhone

Иногда телефонные номера повторяются и книга контактов превращается в сплошной балаган, исправить это вручную сложно

Надоедливые дубликаты в телефонной книге — распространенная проблема. Такое случается, если вы добавляете контакты из разных источников: вручную, через Google и iCloud или каким-то другим способом. Выявить все повторы и убрать их вручную — достаточно сложный и длительный процесс, к тому же вы можете что-то пропустить.

Поэтому сегодня мы расскажем, как упорядочить эту "свалку" номеров на iPhone. Специальными инструкциями и полезными советами делится специализированный сайт howtogeek.com.

Как удалить повторяющиеся контакты на iPhone

Apple не всегда имела специальный инструмент для объединения дубликатов контактов – эта функция встроена в программу "Контакты" только с iOS 16. Она не идеальна, но большинство повторов "поймает".

Чтобы упорядочить свою телефонную книгу:

Откройте приложение "Контакты" на своем iPhone или iPad.

Выделите "Все контакты".

Если найдены дубликаты, в верхней части экрана вы увидите карточку. Коснитесь "Просмотр дубликатов".

Выберите контакт, который вы хотите объединить, или коснитесь "Объединить все", чтобы объединить все сразу.

Если вы выберете отдельный контакт, то увидите, откуда получены дубликаты. Выберите "Объединить".

Специальные программы для устранения дубликатов в контактах

Чтобы найти все повторы, вы можете использовать программу стороннего разработчика. Неплохой вариант — бесплатное приложение под названием "Easy Cleaner" — у него почти 5-звездочный рейтинг.

Чтобы удалить дубли в контактах на iPhone:

Откройте приложение и предоставите ему доступ к вашим контактам. Нажмите кнопку "Продолжить", а затем "ОК".

В основном меню программы нажмите "Дубликаты контактов" и выберите нужный контакт из появившегося списка.

Затем нажмите "Объединить".

Если вы хотите сделать это со всеми дублями сразу, выберите опцию "Объединить все".

Раньше мы рассказывали, как определить, есть ли на вашем телефоне вирус. Специалисты назвали 11 признаков, свидетельствующих, что телефон заражен вредоносными программами.