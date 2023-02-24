Что положить в стиральную машину, чтобы пуховик не потерял форму после стирки: простой лайфхак

Небольшой трюк не даст пуху зимней куртки сбиться в комки

Зимнюю верхнюю одежду можно отдать в химчистку или постирать руками. Если рекомендации на этикетке позволяют, то пуховик разрешается отправлять в стиральную машину. Действенный лайфхак поможет вам сохранить вещь в форме.

Чтобы пух внутри зимней куртки не сбивался, используйте один подручный предмет – теннисный мячик. Подробнее об этом способе чистки пуховика в стиральной машине пишет ТСН.

Рекомендуется стирать пуховик отдельно, не смешивая с другими вещами, даже если это куртки. Лучше всего использовать жидкие моющие средства. После стирки пуховик следует встряхнуть, чтобы наполнитель равномерно распределился. Сушите куртку на вешалке для плечевых изделий.

Правила стирки пуховика в стиральной машине

Во-первых, проверьте карманы куртки и застегните все замки перед тем, как поместить вещь в стиральную машину. Во-вторых, используйте деликатный режим стирки с температурой до 30 градусов. В-третьих, лучше прополоскать изделие несколько раз, чтобы наверняка убрать остатки порошка.

Действенный лайфхак, чтобы пух не сбился в комки: поместите в барабан 3-4 теннисных мячика. Главное, чтобы материал, из которого они изготовлены, был качественным и не полинял в процессе стирки. Специально предназначенные для этого мячи продаются в магазинах.

Отметим, что некоторые пуховики нельзя класть в стиральную машину. Например, если на изделие есть мех, который не снимается.

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