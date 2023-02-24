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Эти четыре совета позволят держать заряд на телефоне по несколько дней

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Батарея будет держать заряд заметно дольше Новость обновлена 24 февраля 2023, 17:56
Батарея будет держать заряд заметно дольше. Фото pinterest.com

Простые рекомендации, которые значительно облегчают жизнь

Быстрая разрядка смартфона – проблема с которой время от времени сталкиваются все пользователи. Причины бывают достаточно разными: речь может идти как о сломанной батарее или слишком активном использовании смартфона, так и о наличии на устройстве вирусов, которые "подпольно" сажают батарею. А, возможно, все гораздо проще и вы просто не отключили часть не очень нужных функций, незаметно съедающих вашу зарядку.

Что именно следует отключить, рассказывает Ukr.Media. Эти четыре совета помогут вам сократить потребление энергии телефоном и при условии не слишком активного использования гаджета продлить срок его службы на одной подзарядке до нескольких дней.

Правило №1. Не ставить яркие обои

Мы постоянно на секундочку включаем экран, чтобы посмотреть время, проверить, кто написал или звонил и т.д. Если при этом у вас установлены яркие или тем более живые обои, заряда на это понадобится гораздо больше. Лучше отдавать предпочтение черно-белой заставке. В таком случае гаджет съедает гораздо меньше зарядки.

Правило №2. Убрать автоповорот экрана

За эту функцию отвечает специальный датчик – акселерометр. Он очень "прожорливый" и работает постоянно. В целях экономии заряда на смартфоне его лучше выключить.

Правило №3. Закрывать приложения, которыми не пользуетесь

Избавьтесь от привычки сворачивать программы, которые вам уже не нужны. Часто, просматривая соцсети или играя в игры, вместо того, чтобы закрыть программу, мы ее просто сворачиваем и забываем об этом. А программы в это время продолжают работать в фоновом режиме и сажают аккумулятор.

Правило №4. Убрать яркость

Устанавливать яркость на 100% нет смысла. Особенно, если у вас хорошее зрение – вы сможете рассмотреть все, что отображается на экране, и при 30-40% яркости.

Другие советы по сохранению зарядки на телефоне

Напоследок дадим еще несколько действенных советов, которые тоже пригодятся, если хотите дольше удерживать зарядку на телефоне:

  1. Выключайте функцию Bluetooth, GPS и Wi-Fi, если они не пользуются вами, ведь они тоже съедают энергию.
  2. Используйте специальный режим энергосбережения – он уменьшает мощность процессора и позволяет удерживать зарядку дольше.
  3. Выключайте звуковые и вибрационные сообщения для приложения, чтобы избежать лишних уведомлений, которые также постоянно разряжают батарею смартфона.

Раньше мы рассказывали о топ-7 причинах, почему батарея смартфона быстро садится. Некоторые из них совсем неочевидны, но заметно снижают время автономной работы телефона.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон #Лайфхак