Высушите одежду можно всего за 10 минут: понадобится только простынь

Маленькая хитрость, как быстро высушить мокрую одежду в холода

Если на улице достаточно холодно и вы не можете высушить одежду на улице, но хотите надеть ее как можно скорее, то вам обязательно помогут хитрости, которые помогут быстро высушить вещи зимой.

И для одного из таких способов вам понадобиться только простынь и теплая батарея, пишет портал santeplus. Эта маленькая хитрость значительно ускорит процесс сушки белья.

Как быстро высушить мокрую одежду

Повесьте одежду на сушилку и поставьте ее рядом с теплой батареей. Затем положите простынь на влажное белье и убедитесь, что она покрывает всю одежду и радиатор. Таким образом, горячий воздух будет нагревать простынь, а образовавшийся пузырь горячего воздуха высушит белье.

Добавим, что для того, чтобы высушить тяжелую одежду, толстовки или куртки, разместите их на вешалках и оставьте молнии открытыми, чтобы воздух легче проходил внутрь одежды.

Также можно разместить осушитель воздуха рядом с сушилкой, чтобы он вытягивал влагу из воздуха. Таким образом вы не только ускорите сушку вещей, но и предотвратите образование плесени.

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