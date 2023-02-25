Высушите одежду можно всего за 10 минут: понадобится только простынь
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Маленькая хитрость, как быстро высушить мокрую одежду в холода
Если на улице достаточно холодно и вы не можете высушить одежду на улице, но хотите надеть ее как можно скорее, то вам обязательно помогут хитрости, которые помогут быстро высушить вещи зимой.
И для одного из таких способов вам понадобиться только простынь и теплая батарея, пишет портал santeplus. Эта маленькая хитрость значительно ускорит процесс сушки белья.
Как быстро высушить мокрую одежду
Повесьте одежду на сушилку и поставьте ее рядом с теплой батареей. Затем положите простынь на влажное белье и убедитесь, что она покрывает всю одежду и радиатор. Таким образом, горячий воздух будет нагревать простынь, а образовавшийся пузырь горячего воздуха высушит белье.
Добавим, что для того, чтобы высушить тяжелую одежду, толстовки или куртки, разместите их на вешалках и оставьте молнии открытыми, чтобы воздух легче проходил внутрь одежды.
Также можно разместить осушитель воздуха рядом с сушилкой, чтобы он вытягивал влагу из воздуха. Таким образом вы не только ускорите сушку вещей, но и предотвратите образование плесени.
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