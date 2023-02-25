Как приготовить прозрачный и наваристый холодец: топ-5 советов от бабушки

С этими рекомендациями у вас всегда будет получаться идеальное блюдо

Приготовить вкусный и красивый на вид холодец — дело непростое, некоторые хозяйки учатся этому годами. Проблема может быть в том, что вы забываете об одном очень важном ингредиенте. Он кажется несущественным, но действительно сильно влияет на вкус блюда.

Но кроме этого, мутный бульон может выходить и из-за других "промахов" хозяек. Как сделать, чтобы холодец всегда удавался, был идеальным с виду и невероятно вкусным, знают наши бабушки. Этими секретами решил поделиться сайт prostoway. Далее рассказываем, каких рекомендаций следует придерживаться, чтобы достичь наилучшего результата.

1. Предварительное замачивание мяса

Мясо должно полежать в холодной воде не менее 4 часов. А можно оставить его "откисать" и на все 6 часов. В таком случае в нем не останется ничего лишнего, а поверхность мяса достаточно размягчится, что позже будет ощутимо в готовом блюде.

2. Замена воды

Первую порцию воды при отваривании мяса на холодец нужно слить сразу после того, как она начала закипать. Мясо промывают, заливают свежей водой и снова ставят на плиту.

3.Слабый огонь

Холодец должен вариться на слабом огне — нельзя допускать, чтобы вода в кастрюле постоянно бурлила. Блюдо нужно держать на огне около 5 часов. И не пытайтесь сократить это время, подкрутив конфорку, ведь так вы только испортите будущее блюдо.

4.Вовремя добавьте соль

Холодец солят не в начале и не в конце приготовления – соль нужно добавлять посередине этапа отваривания мяса. А поскольку весь процесс занимает примерно 5 часов, то он должен попасть в бульон где-то через 2-3 часа после того, как вы поставили кастрюлю на огонь.

5.Процедить бульон

Готовый бульон опытные хозяйки пропускают через несколько слоев марли. В глубокие тарелки раскладываются кусочки мяса и овощи, которые заливаются процеженной жидкостью. В таком случае студень будет прозрачным, но все равно наваристым.

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