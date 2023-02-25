Великий пост в 2023 году: главные традиции и что нельзя есть в этот период

Ежегодно самый строгий церковный пост длится 48 дней или 7 недель

С понедельника, 27 февраля, у православных христиан восточного обряда начинается Великий пост, который является периодом подготовки к большому празднику Пасхи. Ежегодно он длится 48 дней (или 7 недель), и 2023-й не стал исключением. Завершится пост в субботу, 15 апреля.

В Великий пост необходимо чаще молиться, посещать церковь и заботиться о чистоте души. Кроме того, в этот период принято придерживаться определенных ограничений в еде, так как верующие стараются очиститься не только духовно, но и физически.

Что нельзя есть в Великий пост

Сливочное масло, яйца, мясо и молочные продукты.

Алкогольные напитки. Запрещается также курить.

Что можно есть в Великий пост

Основу рациона, согласно традиции, составлять должны продукты растительного происхождения: овощи, фрукты, грибы, хлеб, зерновые и бобовые, орехи. Рыба разрешается только в праздник Благовещения (по-григорианскому календарю 25 марта, а по-юлианскому — 7 апреля) и в Вербное воскресенье — за семь дней до Пасхи.

Ранее мы рассказывали, когда в 2023 году будет Пасха. А еще — на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.