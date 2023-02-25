Старый смартфон может и не включиться, если вы неправильно его храните: что нужно сделать

Золотое правило, которое действует безотказно

За новым смартфоном мы обычно идем, когда старый телефон ломается. Однако поломки бывают разными: в одном случае речь идет об абсолютной неисправности гаджета, а в другом — о его "глюках" или просто устаревшей модели, заметно отстающей от современных. Может быть и такое, что вы кладете на "длительное хранение" телефон с разбитым экраном, которым еще, в принципе, вроде бы можно воспользоваться.

В любом случае, если вы надеетесь когда-нибудь еще хотя бы раз достать свой старый смартфон и воспользоваться им, лучше заранее узнать, как его правильно хранить. В противном случае он может просто не включиться и перестать воспринимать зарядку, сообщает Ukr.Media.

Смартфон разрядился и не включается – почему?

Все дело в аккумуляторе. Если ваш смартфон позволяет его достать, то так и сделайте, ведь батарею к смартфону лучше храните отдельно от корпуса телефона. Если батарейка вашего смартфона несъемная, будет хуже: литиевые аккумуляторы устроены так, что им нужно быть постоянно заряженными. Если вы допустите полную разрядку и отключение гаджета, то он потеряет существенную часть своего ресурса. А это значит, что чем дольше он будет отключен, тем меньше шансов, что вообще потом запустится.

А есть еще один вариант, даже хуже предыдущего. Продолжительное пребывание в состоянии полной разрядки аккумулятора может привести к тому, что он начнет раздуваться и может даже взорваться.

Как хранить смартфон, которым не пользуетесь

Лучший вариант, конечно, постоянно его подзаряжать. Нельзя допускать, чтобы батарея садилась до 0%. Есть несколько простых лайфхаков, которые позволят держать заряженную батарею по несколько дней (а если вы вообще не пользуетесь гаджетом, то, возможно, и недель).

Раньше мы рассказывали, какую функцию нужно включить на смартфоне, чтобы он заряжался гораздо быстрее. Это самый простой способ ускорить этот процесс.