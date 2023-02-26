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Таропрогноз на 27 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый седьмой день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый седьмой день февраля. Фото telegraf.com.ua

Для некоторых это будет отличный день для вложений

Понедельник, 27 февраля, для многих станет днем очень плодотворным, положительным и результативным. Однако некоторым он также может принести неприятности.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый седьмой день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Умеренность, Шестерка пентаклей, Звезда

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в понедельник, — Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что в понедельник у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Звезда

В первый день недели как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — попробуйте заняться медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал финансовый гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на неделю.

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