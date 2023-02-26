Таропрогноз на 27 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Для некоторых это будет отличный день для вложений
Понедельник, 27 февраля, для многих станет днем очень плодотворным, положительным и результативным. Однако некоторым он также может принести неприятности.
Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый седьмой день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Умеренность
Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в понедельник, — Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.
Шестерка пентаклей
Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что в понедельник у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.
Звезда
В первый день недели как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — попробуйте заняться медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.
Напомним, ранее "Телеграф" также делал финансовый гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на неделю.