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Самый простой рецепт пирога на кефире: вкусный и пышный десерт, как у кумы

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
С ягодами такая выпечка особенно вкусная Новость обновлена 27 февраля 2023, 09:45
С ягодами такая выпечка особенно вкусная. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Самый простой вариант порадовать себя и своих близких

Если хочется приготовить что-нибудь вкусненькое и не особо возиться, имеем для вас несколько крутых рецептов. Попробуйте, например, самый простой тертый пирог, как у бабушки, которую еще называют венским печеньем, или нежные ароматные рогалики с хрустящей корочкой, которые всегда удаются.

Еще одним замечательным вариантом будет вкусный пирог на кефире, как у кумы. Он быстро готовится из самых простых продуктов и не требует особых кулинарных навыков, передает "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • кефир — 200 мл
  • сахар — 1 стакан (200 мл)
  • манная крупа — 1 стакан (200 мл)
  • яйца – 2 шт.
  • масло — 100 мл
  • сода – 0,5 ч.л.
  • соль — щепотка
  • ванилин
  • ягоды — для украшения

Приготовление:

  1. В глубокую миску разбиваем яйца, смешиваем с сахаром, солью, ванилином и кефиром.
  2. Добавляем растительное масло, манку и соду.
  3. Переливаем в форму, дно которой застелено пергаментом, или в силиконовую, к которой тесто не пристанет, и оставляем на 15 мин (за это время должна набухнуть манка).
  4. Выкладываем сверху любые замороженные или консервированные ягоды и отправляем в духовку на 50 мин – режим "верх-низ", 180 градусов.

Раньше мы рассказывали, как приготовить медовик из детства. Такой ароматный пирог с медом никого не оставит безразличным, зато готовится очень просто и благодаря нескольким "секретам", выйдет с первого раза.

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#Рецепт #Пирог #Выпечка #Десерт