Самый простой рецепт пирога на кефире: вкусный и пышный десерт, как у кумы

Самый простой вариант порадовать себя и своих близких

Если хочется приготовить что-нибудь вкусненькое и не особо возиться, имеем для вас несколько крутых рецептов. Попробуйте, например, самый простой тертый пирог, как у бабушки, которую еще называют венским печеньем, или нежные ароматные рогалики с хрустящей корочкой, которые всегда удаются.

Еще одним замечательным вариантом будет вкусный пирог на кефире, как у кумы. Он быстро готовится из самых простых продуктов и не требует особых кулинарных навыков, передает "Школа Жизни".

Ингредиенты:

кефир — 200 мл

сахар — 1 стакан (200 мл)

манная крупа — 1 стакан (200 мл)

яйца – 2 шт.

масло — 100 мл

сода – 0,5 ч.л.

соль — щепотка

ванилин

ягоды — для украшения

Приготовление:

В глубокую миску разбиваем яйца, смешиваем с сахаром, солью, ванилином и кефиром. Добавляем растительное масло, манку и соду. Переливаем в форму, дно которой застелено пергаментом, или в силиконовую, к которой тесто не пристанет, и оставляем на 15 мин (за это время должна набухнуть манка). Выкладываем сверху любые замороженные или консервированные ягоды и отправляем в духовку на 50 мин – режим "верх-низ", 180 градусов.

Раньше мы рассказывали, как приготовить медовик из детства. Такой ароматный пирог с медом никого не оставит безразличным, зато готовится очень просто и благодаря нескольким "секретам", выйдет с первого раза.