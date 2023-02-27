Самый простой рецепт пирога на кефире: вкусный и пышный десерт, как у кумы
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Самый простой вариант порадовать себя и своих близких
Если хочется приготовить что-нибудь вкусненькое и не особо возиться, имеем для вас несколько крутых рецептов. Попробуйте, например, самый простой тертый пирог, как у бабушки, которую еще называют венским печеньем, или нежные ароматные рогалики с хрустящей корочкой, которые всегда удаются.
Еще одним замечательным вариантом будет вкусный пирог на кефире, как у кумы. Он быстро готовится из самых простых продуктов и не требует особых кулинарных навыков, передает "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- кефир — 200 мл
- сахар — 1 стакан (200 мл)
- манная крупа — 1 стакан (200 мл)
- яйца – 2 шт.
- масло — 100 мл
- сода – 0,5 ч.л.
- соль — щепотка
- ванилин
- ягоды — для украшения
Приготовление:
- В глубокую миску разбиваем яйца, смешиваем с сахаром, солью, ванилином и кефиром.
- Добавляем растительное масло, манку и соду.
- Переливаем в форму, дно которой застелено пергаментом, или в силиконовую, к которой тесто не пристанет, и оставляем на 15 мин (за это время должна набухнуть манка).
- Выкладываем сверху любые замороженные или консервированные ягоды и отправляем в духовку на 50 мин – режим "верх-низ", 180 градусов.
Раньше мы рассказывали, как приготовить медовик из детства. Такой ароматный пирог с медом никого не оставит безразличным, зато готовится очень просто и благодаря нескольким "секретам", выйдет с первого раза.