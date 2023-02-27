Салат "Элементарный" из четырех ингредиентов: рецепт, который запомнится с первого раза

Легко, быстро и вкусно!

Простые блюда — радость для любой хозяйки, ведь когда приходит праздник, заморочек дома и так хватает. Кроме главных блюд, нужно приготовить еще и вкусные закуски и несколько салатов, чтобы гостям было из чего выбирать. Ранее мы делились рецептом салата "Курочка под кайфом" — он точно станет украшением любого стола, а на его приготовление требуется минимум времени и простейшие продукты, которые мы и так постоянно используем в кулинарии.

Но сегодня предлагаем вам еще более простой вариант – салат "Элементарный", для которого нужно всего 4 ингредиента. С его приготовлением справится даже ребенок, а вот вкус вас приятно удивит, уверяет сайт receptisalatov. Из небольшого количества простых продуктов можно приготовить вкусное и сытное блюдо, например, если гости пришли к вам неожиданно и времени на выдумки просто не остается.

Ингредиенты:

яйца

твердый сыр

консервированная кукуруза

огурец свежий

соль, перец — по вкусу

майонез – для заправки

Приготовление:

Твердый творог нарезаем соломкой и перекладываем в глубокий салатник. Свежие огурцы моем и обрезаем хвостики. Их также режем соломкой – такого же размера, как и сыр. Добавляем измельченный овощ в салатник. С консервированной кукурузы сливаем всю жидкость и перекладываем сочные зерна к остальным ингредиентам. Куриные яйца надо сварить вкрутую, почистить и нарезать кубиком. Добавляем их в салат. Подсаливаем и перчим салат, добавляем майонез и хорошо вымешиваем.

По желанию для этого салата можно приготовить особый соус: смешиваем майонез со сметаной, добавляем чеснок и мелко нарезанную зелень, которая вам больше всего нравится. Всё хорошо перемешиваем, чтобы получилась однородная консистенция. А можно заправить салат и натуральным йогуртом – так тоже будет вкусно. Кстати, легко заменяется и еще один ингредиент – вместо кукурузы вы можете смело положить в салат консервированный горошек.

Раньше мы рассказывали, как приготовить кое-что особенное — к празднику и на каждый день. Салат с яйцами и медом, к которому даже не нужно мясо – это прекрасный вариант и в праздник, и в будни. Он очень аппетитный и ароматный, да и выглядит великолепно. А вкус вообще фантастический! Такого вы еще точно не готовили.