Пять проверенных способов зарядить телефон без света

Только эффективные варианты, которые не подведут в критической ситуации

Разряженный телефон – головная боль практически каждого пользователя. Большинство из нас частенько забывают вовремя его подзарядить, но если вы вспомните об этом во время отключения света, это будет вообще кошмар. Но не паникуйте – мы знаем не только, как надолго сохранить заряд батареи, но и как зарядить смартфон, когда нет электричества.

Топ-5 способов, точно сработают, называют Факты ICTV. В отличие от лайфхаков, которые иногда подводят и не всегда оказываются достойными внимания, эти методы 100% выручат вас в сложной ситуации.

1.Повербанк

Самый простой и быстрый способ зарядить телефон. Правда, и сам гаджет постоянно должен быть заряжен. Если у вас до сих пор нет такого устройства, лучше его все-таки приобрести. Раньше мы рассказывали, как выбрать идеальный павербанк именно для себя — на что следует обращать внимание, чтобы не переплачивать понапрасну и не пожалеть о своем выборе.

2.Ноутбук

Еще один хороший способ зарядить телефон – подключить его к ноутбуку. Заряжаться он будет не очень быстро, однако, если другого выбора нет, это хорошая альтернатива. Для подзарядки смартфона подключите его к лэптопу через шнур USB.

3. Автомобиль

Автомобильная зарядка есть у каждого автовладельца. Если у вас или у ваших знакомых есть машина, попросите зарядить телефон непосредственно от нее. Этого вполне достаточно, чтобы несколько часов оставаться на связи.

4. Портативная колонка

Такого способа подзарядки надолго не хватит, но вы по крайней мере сможете "наскрести" заряда для важного звонка или выхода в интернет на несколько минут. Подключается телефон к блютуз-колонке с помощью специального шнурка.

5. Генератор, аккумулятор или бесперебойный источник питания

Источник бесперебойного питания – это специальное устройство, позволяющее подключенному к нему оборудованию некоторое время работать от своих аккумуляторов. Таким образом, можно зарядить и телефон, и ноутбук, и другие гаджеты. Генератор – тоже хороший вариант, но он работает по другому принципу – для него нужно горючее и именно от этого зависит время его работы. Если топлива достаточно, смартфон можно будет подзарядить даже несколько раз. С аккумулятором все очень просто – он работает, как и павербанк, благодаря накопленной энергии. Его заряда должно хватить надолго.

Раньше мы рассказывали, как сделать аварийное освещение для квартиры своими руками. Такие мини-фонарики можно носить и с собой – они очень удобны и не боятся влаги и мороза.