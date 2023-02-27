Землю накроет несколько мощных магнитных бурь: названы опасные даты в марте

Всего в первый месяц весны будет семь опасных дней

В марте Землю накроет сразу несколько магнитных бурь, как средней, так и сильной интенсивности. При этом некоторые из них будут затяжными и могут длиться по паре дней.

Данная информация была опубликована на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Всего в марте будет семь опасных дней, когда будет наблюдаться геомагнитная активность. Специалисты опубликовали график.

Когда ждать магнитные бури в марте

5 марта — магнитная буря средней интенсивности.

— магнитная буря средней интенсивности. 6 марта — магнитная бури сильной мощности.

— магнитная бури сильной мощности. 7 марта — магнитная буря средней интенсивности.

— магнитная буря средней интенсивности. 15 марта — магнитная буря средней интенсивности.

— магнитная буря средней интенсивности. 19 марта — магнитная бури сильной мощности.

— магнитная бури сильной мощности. 20 марта — магнитная буря средней интенсивности.

— магнитная буря средней интенсивности. 21 марта — магнитная буря средней интенсивности.

Для справки: геомагнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Под влиянием магнитной бури у животных может меняться поведение и, кроме того, она может приводить к выводу техники из строя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что специалисты предупредили о приближении непростых годов. Магнитных бурь ожидается еще больше.