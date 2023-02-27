Чем поливать рассаду, чтобы укрепить растения и ускорить рост: народный метод

Чтобы простимулировать рост растений необязательно покупать химикаты

При выращивании рассады важно уделить особое внимание подкормке. Растения будут лучше расти, если использовать удобрение. При этом не спешите закупать минеральные компоненты, ведь можно обойтись натуральной альтернативой из подручных средств.

В качестве полива рассады чудесно подойдет самодельный раствор на основе банановой кожуры. Изготовить удобрение для растений легко своими руками, пишет ukr.media.

Как приготовить натуральную подкормку для рассады

Ключевой ингредиент самодельного удобрения – банановая кожура. Мякоть вы можете съесть, а вот оболочку не спешите выбрасывать. Она, как оказалась, пригодится при поливе рассады, укрепит растения и поспособствует их росту. Главный плюс банановой подкормки для рассады – калий.

Пошаговая инструкция по приготовлению бананового удобрения для рассады:

Снимите кожуру с 2-3 бананов, разрежьте их на небольшие куски и поместите в емкость: отлично подойдет трехлитровая банка. Полностью залейте емкость водой. Дайте настояться при комнатной температуре в течение трех дней. Процедите раствор.

Субстанцией, которая у вас получилась, поливайте рассаду, как вы обычно это делаете. Подкормка на основе банановой кожуры поможет вам получить хорошую рассаду, а это, в свою очередь, залог удачного урожая.

Ранее "Телеграф" писал, что в качестве удобрения для рассады подойдет одна популярная специя. А еще мы рассказывали, какие семена нужно замочить перед посадкой в грунт.