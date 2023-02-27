Что нужно сделать с семенами, чтобы они точно взошли: простой трюк спасет вашу рассаду

Опытные дачники всегда замачивают семена перед посевом

Выращивание рассады в домашних условиях требует много труда. Чтобы семена на рассаду взошли, многие культуры необходимо перед этим замачивать. Это укрепит растения, но при этом нужно учесть несколько нюансов, чтобы не навредить будущим саженцам.

Рассада не растет или семена вовсе не всходят после посева именно по той причине, что вы их не замочили накануне. Чтобы все сделать правильно, следуйте небольшим советам опытных дачников, пишет ukr.media.

Как замачивать семена перед посевом на рассаду

Если вы планируете выращивать на огороде кабачок, арбуз, капусту, редис и салат, то вымачивайте семена этих культур в течение 12 часов в воде, температура которой составляет 20-25 градусов.

В случае со свеклой, томатами, морковью и петрушкой замачивание длится 48 часов. Тогда как фасоль и горох можно продержать в воде всего шесть часов. При выращивании рассады огурцов замочите семена в 50-градусной воде на пару часов.

Важный нюанс, который нужно учесть: замачивайте семена не просто в воде, а поместите их в марлевый мешок. Затем мешок окуните в сосуд с водой, но чтобы вода лишь слегка покрывала семена.

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