Таропрогноз на 1 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в первый день весны

Многим в среду лучше замедлиться и не спешить "врываться" в весну

В среду, 1 марта, некоторые смогут улучшить дела, особенно финансовые, — однако другим лучше отдохнуть и не спешить решать дела.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка пентаклей, перевернутая Двойка пентаклей, перевернутая Восьмерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Четверка пентаклей

Эта карта — Владыка земной власти, и она рекомендует тщательно обдумывать каждый свой шаг, прежде чем что-то делать, и тогда все получится так, как Вам хочется. Особенно вероятны подвижки в делах финансовых.

Перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, ввиду чего в середине недели в делах могут начаться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

Перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака в марте.