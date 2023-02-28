Слушать музыку на YouTube можно и с выключенным экраном: секреты, о которых никто не знает

Все максимально просто — разработчики об этом позаботились

На смартфонах Xiaomi есть немало скрытых "фишек". В частности, возможность улучшения игрового процесса, расширение зоны покрытия Wi-Fi, отключение ограничения громкости и другие. Но оказывается, это далеко не все возможности таких гаджетов.

Разработчики "упаковали" в свои телефоны еще и возможность прослушивания музыки на YouTube в фоновом режиме – при полностью выключенном экране. Доступ к этой опции реализован в MIUI. Как это работает, рассказывает prostomob.

Прослушивание музыки с YouTube при выключенном экране на Xiaomi/Redmi/POCO

MIUI предоставляет две удобные функции для воспроизведения песен в фоновом режиме при выключенном экране. Они называются "Video Toolbox" и "My Music".

Video Toolbox

Этот способ подразумевает активацию панели инструментов, аналогичной боковой панели MIUI 13. Единственный нюанс – необходимость сохранять доступ к YouTube при выключенном экране (переключить приложение без потери доступа к контенту не удастся). Однако это все равно отличный способ для прослушивания музыки во время поездки куда-то или обучения — без необходимости отвлекаться на смартфон.

Что нужно сделать:

Заходим в Настройки > Специальные возможности > Панель инструментов видео. Включаем переключатель "Video Toolbox". Переходим в раздел "Управление видео" и выбираем "YouTube", находим небольшую вкладку в левой части экрана. Далее следует выбрать и запустить любое видео. Перейти на вкладку "Инструменты видео" и щелкнуть "Воспроизвести звук видео при выключенном экране". После нажатия кнопки система выбросит сообщение о том, что приложение будет работать в фоновом режиме, пока экран остается заблокированным. Подождите несколько секунд и нажмите кнопку "Принять".

My Music

Предустановленный плеер имеет прямую ссылку на YouTube, поэтому через это приложение можно спокойно прослушивать музыку прямо с видеохостинга при заблокированном экране. Качество музыки при этом не будет теряться – видео прерываться не будет.

Что нужно сделать:

Открыть My Music и щелкнуть на "Смотреть" внизу экрана (при первой такой команде может потребоваться вход в Gmail). Введите имя песни или имя исполнителя в строке поиска. Запустите понравившуюся композицию.

Готово – теперь можете выходить из приложения, блокировать экран и заниматься своими делами.

Раньше мы рассказывали, почему нужно класть телефон только экраном вниз. Узнав об этих преимуществах, вы точно начнете делать так же.