Пожелтевшие оконные рамы станут белыми всего за несколько минут: рецепт "волшебной" смеси

Это решение очень простое и практичное!

Что может быть непригляднее, чем полностью пожелтевшие оконные рамы или подоконник? Согласитесь, не очень красивая картина. Поэтому, как только вы заметите желтые пятна, появляющиеся на рамах ваших окон, немедленно беритесь за их очистку.

Чтобы отбелить оконные рамы и вернуть им былую белизну, вам понадобится всего несколько натуральных средств, пишет santeplus. С этим средством вам не будут страшны никакие желтые пятна.

Как очистить пожелтевшие оконные рамы

Вам понадобится:

90 мл спиртового уксуса

120 мл воды

30 мл лимонного сока

Перелейте все ингредиенты в бутылку с распылителем и хорошо все перемешайте. Затем хорошо опрыскайте оконные рамы и оставьте средство примерно на 20 минут. По истечении этого времени возьмите влажную салфетку из микрофибры и удалите всю лишнюю жидкость.

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