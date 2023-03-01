Будет ли выходным 8 марта 2023: как празднуем во время военного положения

Этот праздник в Украине могут вообще отменить

Международный женский день, который ежегодно празднуют 8 марта, — это важная дата, отмечающая достижения женщин в политике, социальной сфере, экономике и культуре. Этот праздник является символом равенства женщин и мужчин и борьбы за права женщин во всем мире. Во многих странах, включая Украину, 8 марта обычно выходной, но все может измениться, ведь в "Дії" запустили специальный опрос относительно целесообразности празднования этого праздника.

"Телеграф" расскажет, будет ли 8 марта выходным в 2023 году, учитывая военное положение, на какой день недели приходится праздник и почему от него вскоре могут отказаться в Украине. А еще – какой праздник предлагают ввести на официальном уровне вместо традиционного "женского дня".

Будет ли выходным 8 марта 2023 года

В этом году Международный женский день выпадает на среду. Согласно КЗоТ – это праздничный день, который должен быть нерабочим днем. Однако в период действия военного положения эти нормы не применяются, поэтому 08.03.2023 будет обычным рабочим днем – официального общегосударственного выходного в этот день не будет. Правда, каждый работодатель имеет право принимать решения индивидуально и в негосударственных компаниях работникам могут дать выходной.

Опрос в "Дії" по 8 марта

Накануне на вебпортале "Дія" запустили опрос о целесообразности празднования в Украине 8 марта, в том числе и стоит ли оставлять этот день выходным. Проголосовать может каждый совершеннолетний гражданин Украины, голосование будет продолжаться до 6 марта и, как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, его результаты учтут при решении судьбы этого праздника в парламенте. Однако перед тем как отдать свой голос, украинцам советуют послушать обращение нардепки Марины Бардиной, которая объясняет исторические предпосылки и важность этого праздника.

Почему в Украине хотят отменить 8 марта

Часть граждан считает, что 8 марта в том виде, который мы сейчас видим, это не что иное, как московский взгляд на этот праздник. Вместо него народные избранники предлагают установить новую дату — День украинской женщины, который отмечался бы ежегодно 25 февраля (на день рождения Леси Украинки). Кроме того, выходным предлагается сделать еще и 9 марта — день рождения Тараса Шевченко.

Раньше мы рассказывали, сколько выходных будет в марте. А еще — когда Украина будет переходить на летнее время в 2023 году. Это также произойдет в марте.