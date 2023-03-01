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Будет ли выходным 8 марта 2023: как празднуем во время военного положения

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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8 марта – Международный женский день
8 марта – Международный женский день. Фото Freepik

Этот праздник в Украине могут вообще отменить

Международный женский день, который ежегодно празднуют 8 марта, — это важная дата, отмечающая достижения женщин в политике, социальной сфере, экономике и культуре. Этот праздник является символом равенства женщин и мужчин и борьбы за права женщин во всем мире. Во многих странах, включая Украину, 8 марта обычно выходной, но все может измениться, ведь в "Дії" запустили специальный опрос относительно целесообразности празднования этого праздника.

"Телеграф" расскажет, будет ли 8 марта выходным в 2023 году, учитывая военное положение, на какой день недели приходится праздник и почему от него вскоре могут отказаться в Украине. А еще – какой праздник предлагают ввести на официальном уровне вместо традиционного "женского дня".

Будет ли выходным 8 марта 2023 года

В этом году Международный женский день выпадает на среду. Согласно КЗоТ – это праздничный день, который должен быть нерабочим днем. Однако в период действия военного положения эти нормы не применяются, поэтому 08.03.2023 будет обычным рабочим днем – официального общегосударственного выходного в этот день не будет. Правда, каждый работодатель имеет право принимать решения индивидуально и в негосударственных компаниях работникам могут дать выходной.

Опрос в "Дії" по 8 марта

Накануне на вебпортале "Дія" запустили опрос о целесообразности празднования в Украине 8 марта, в том числе и стоит ли оставлять этот день выходным. Проголосовать может каждый совершеннолетний гражданин Украины, голосование будет продолжаться до 6 марта и, как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, его результаты учтут при решении судьбы этого праздника в парламенте. Однако перед тем как отдать свой голос, украинцам советуют послушать обращение нардепки Марины Бардиной, которая объясняет исторические предпосылки и важность этого праздника.

Почему в Украине хотят отменить 8 марта

Часть граждан считает, что 8 марта в том виде, который мы сейчас видим, это не что иное, как московский взгляд на этот праздник. Вместо него народные избранники предлагают установить новую датуДень украинской женщины, который отмечался бы ежегодно 25 февраля (на день рождения Леси Украинки). Кроме того, выходным предлагается сделать еще и 9 марта — день рождения Тараса Шевченко.

Раньше мы рассказывали, сколько выходных будет в марте. А еще — когда Украина будет переходить на летнее время в 2023 году. Это также произойдет в марте.

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#Выходной #Выходные #8 марта #День украинской женщины