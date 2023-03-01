Когда сеять семена перца в 2023 году: благоприятные даты в марте

Не забудьте защитить будущую рассаду от непогоды, установив ее в защищенном от ветра и дождя месте

Прежде чем приступать к садово-огородным работам, необходимо понаблюдать за движениями Луны и ее положением на небе. Оказывается, если вы будете следить и соблюдать различные циклы природы, то вы сумеете получить очень щедрый урожай. И сегодня мы хотим рассказать вам о благоприятных днях по лунному календарю в марте, когда можно и нужно сажать перец, чтобы получить хорошую и крепкую рассаду.

Стоит отметить, что в растущую луну растения более энергичны и устойчивы к болезням, поэтому это идеальное время для обрезки, а также для прививок и высадки семян, пишет santeplus. А вот убывающая луна — хорошее время для вспахивания и удобрения почвы., а также для пересадки, укоренения черенков, стимулирования отводков и высадки рассады.

Лунный календарь на март 2023 года

Растущая Луна: с 1 по 6 марта и с 22 по 31 марта

с 1 по 6 марта и с 22 по 31 марта Убывающая Луна : с 8 по 20 марта

: с 8 по 20 марта Новолуние: 21 марта в 19:27

21 марта в 19:27 Полнолуние: 7 марта в 14:43

Когда сеять семена перца в марте 2023 года

Благоприятные даты - 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29 – 30 марта.

Раньше мы рассказывали, почему у рассады желтеют листья. Причин на самом деле может быть множество, однако есть одна, которая считается самой популярной и может привести к тому, что семена на рассаду придется сеять заново.