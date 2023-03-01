Гороскоп Таро на март 2023 для всех знаков: Водолеев ждут внезапные перемены, а Скорпионов - признание

Начало весны многим принесет новые возможности

Вот и наступила долгожданная весна после самой тяжелой в истории Украины зимы, — и для большинства знаков Зодиака она принесет положительные перемены.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на март 2023 для всех знаков Зодиака.

В этот раз выпали такие карты

Овен, — Тройка кубков

Второе название этой карты — Владыка изобилия, и если коротко, то она обещает "счастливый конец". Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.

Телец, — Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас март. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Близнецы, — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать в марте, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Рак, — перевернутая Королева жезлов

Эта карта описывает нестабильную, эгоистичную и независимую женщину, которая сама не знает, чего хочет. В марте Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Лев, — перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Дева, — Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в марте Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Весы, — перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что в первый месяц весны Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с кем-то, — кто-то из них может носить маску.

Скорпион, — Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — в марте у Вас будет хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Стрелец, — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Козерог, — Семерка жезлов

Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Водолей, — Дурак

В начале весны у Вас может появиться отличная возможность спонтанно изменить жизнь к лучшему, — не упустите ее.

Рыбы, — Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад, что ждет все знаки Зодиака до конца года.