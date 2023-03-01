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Таропрогноз на 2 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во второй день весны

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать во второй день марта
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать во второй день марта. Фото telegraf.com.ua

Некоторым стоит дать себе отдохнуть

В четверг, 2 марта, некоторые смогут найти правильный выход из ситуации, однако другие наоборот погрязнут в тревогах и беспокойстве.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Отшельник, перевернутая Семерка кубков, перевернутый Шут (Дурак)

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в четверг кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Перевернутая Семерка кубков

В прямом положении карта указывает, что жизнь вопрошающего проходит в иллюзиях, у него нет решимости сделать важный выбор, из-за чего застрял на перепутье и может в любой момент совершить ошибку. Но в этот раз она выпала перевернутой, и смысл предсказания меняется, — из всего множества вариантов Вы выберете верный, который поможет Вам достичь поставленных целей.

Перевернутый Шут (Дурак)

В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. В четверг Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро для всех знаков Зодиака на весь март 2023 года.

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