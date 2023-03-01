В семье танцовщицы Илоны Гвоздевой произошло горе

О тяжелой потере хореограф сообщила у себя в соцсетях

В семью известной украинской танцовщицы и хореографа Илоны Гвоздевой пришло горе — не стало близкого человека. Об этом стало известно сегодня.

На своей странице в инстаграме экс-участница шоу "Танцы со звездами" разместила пост с фотографиями и подпись:

"Светлая Вам память. Своих родных бабушек я потеряла уже очень давно, и выйдя замуж за своего мужа, вновь нашла близкого человека! Это была невероятная женщина, всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и доброе сердце любящей матери, бабушки и женщины. Всегда будем помнить Вас. Царство небесное. Аминь".

В комментариях поклонники танцовщицы выражают ей искренние соболезнования и поддержку:

Пусть почивает с богом

Боже, какая красивая женщина …я думала это Ваша бабушка, потому что внешне похожа на Вас.

Держись. искренние соболезнования вашей семье

Ранее Ольга Сумская тронула сеть семейными фото с покойной мамой. 56-летняя актриса почтила годовщину смерти Анны Сумской. Ее не стало в прошлом году — всего через три дня после полномасштабного вторжения россии.