Как определить семена томатов, которые не годятся для посева: два простых способа

Отсортировать семена очень легко

Чтобы урожай томатов был богатым, важно не только учесть график удачных дат посева помидоров на рассаду. Не менее важно выбрать качественные семена. Для этого их следует отсортировать перед посадкой.

Есть два простых способа определить, какие семена томатов не дадут плодов, пишет издание ukr.media. Проделайте небольшие предварительные манипуляции, чтобы все семена точно взошли.

Первый способ

Чтобы определить плохие семена, вам понадобится вентилятор. Расстелите на полу ткань. На расстоянии 1 метра включите вентилятор и просеивайте семена на потоке воздуха. Те, которые улетят дальше всего, не годятся для посева на рассаду, так как пусты внутри.

Второй способ

В этом случае вам необходимо приготовить 3-процентный солевой раствор. Замочите в нем семена. Те, которые всплыли на поверхность, не используйте: они слишком легкие, для посева не подойдут. Семена, которые остались на дне, промойте в чистой воде и высушите. После этого их можно смело сеять в грунт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким натуральным продуктом можно удобрять рассаду, чтобы укрепить корни и ускорить рост растений. А еще мы писали, как правильно замачивать семена перед посевом и в каких случаях этого делать не стоит.