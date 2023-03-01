Как вырастить рассаду клубники из семян: справится даже начинающий огородник

Если сделать правильно, то вы получите хорошую рассаду, а после отличный урожай.

Наступила весна, а это значит, что все дачники и огородники "выходят из спячки" и начинают активно готовиться к новому сезону. И пока на улице еще холодно, многие самостоятельно выращивают рассаду. Из самых популярных растений — помидоры, перец и капуста. Однако сегодня мы хотим поговорить о ягодах, а именно о клубнике.

Да, вырастить рассаду клубники можно из семян самостоятельно и при чем сделать это очень просто, пишет це зимы у дачников есть много хлопот: нужно сеять рассаду, передает Ukr.Media. Следуйте этим рекомендациям, и ваша клубника будет радовать вас щедрым урожаем.

Как вырастить рассаду клубники из семян в домашних условиях

Первое — выберите правильную почву. Она должна быть питательной и подкисленной. Перед посадкой в земле сделайте неглубокие борозды (около 0,5 см) с помощью карандаша, линейки или пальца. После полейте сделанные борозды непрочным раствором марганцевокислого калия и посейте семена клубники.

Важно! Землей их присыпать не нужно. Просто накройте горшок пленкой и поставьте его в теплое место (около 22 °C). Помните, что клубника достаточно требовательна, поэтому выбирать место для рассады лучше хорошо освещенное. Будет хорошо, если у вас есть возможность освещать рассаду. Иногда открывайте пленку, чтобы аккуратно полить рассаду: грунт не должен пересыхать.

Пикировать рассаду нужно только тогда, когда появится хотя бы 5-6 листиков. Для этого хорошо подойдут простые пластиковые стаканчики. Земля должна быть рыхлой. В открытую почву рассаду переносят в конце мая или начале июня. Все зависит от погодных условий.

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