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Эти банальные ошибки уничтожают рассаду помидоров: их совершает каждый второй огородник

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как правильно сажать помидоры на рассаду
Как правильно сажать помидоры на рассаду. Фото pexels.com

Ошибки, которые могут стать причиной низкого урожая.

Одними из самых популярных овощей, который многие огородники сажают на рассаду, являются помидоры. Чтобы вырастить хорошую и крепкую рассаду желательно следовать лунному календарю, а также правильно и вовремя поливать и удобрять саженцы.

Однако и это не все. Очень часто огородники совершают достаточно банальные ошибки при посадке семян помидоров, которые после становятся причиной низкого урожая, пишет prostoway. О них мы и расскажем далее.

Как правильно сажать помидоры на рассаду: банальные ошибки

  • Первая ошибка — "неправильная" почва. Готовя рассаду помидоров обязательно должен быть дренаж, регулирующий влажность земли. Ваша рассада загниет, а то и вовсе не прорастет, если земля будет слишком влажной.
  • Вторая ошибка – неправильная температура. При низкой температуре рассада не будет развиваться: ножки будут слабые, а листья не будут формироваться. "Идеальная" температура — в пределах 23-25 ​​градусов тепла.
  • И третье — не забывайте, что перед посадкой рассады семена нужно обеззаразить и замочить. Это только ускорит рост помидоров.

И бонусом совет — не сажайте семена слишком густо, поскольку будущее прореживание может навредить тем саженцам, которые растут рядом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким натуральным продуктом можно удобрять рассаду, чтобы укрепить корни и ускорить рост растений. А еще мы писали, как правильно замачивать семена перед посевом и в каких случаях этого делать не стоит.

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#Помидоры #Рассада #Огород