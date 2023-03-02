Эти банальные ошибки уничтожают рассаду помидоров: их совершает каждый второй огородник

Ошибки, которые могут стать причиной низкого урожая.

Одними из самых популярных овощей, который многие огородники сажают на рассаду, являются помидоры. Чтобы вырастить хорошую и крепкую рассаду желательно следовать лунному календарю, а также правильно и вовремя поливать и удобрять саженцы.

Однако и это не все. Очень часто огородники совершают достаточно банальные ошибки при посадке семян помидоров, которые после становятся причиной низкого урожая, пишет prostoway. О них мы и расскажем далее.

Как правильно сажать помидоры на рассаду: банальные ошибки

Первая ошибка — "неправильная" почва. Готовя рассаду помидоров обязательно должен быть дренаж, регулирующий влажность земли. Ваша рассада загниет, а то и вовсе не прорастет, если земля будет слишком влажной.

Вторая ошибка – неправильная температура . При низкой температуре рассада не будет развиваться: ножки будут слабые, а листья не будут формироваться. "Идеальная" температура — в пределах 23-25 ​​градусов тепла.

. При низкой температуре рассада не будет развиваться: ножки будут слабые, а листья не будут формироваться. "Идеальная" температура — в пределах 23-25 ​​градусов тепла. И третье — не забывайте, что перед посадкой рассады семена нужно обеззаразить и замочить. Это только ускорит рост помидоров.

И бонусом совет — не сажайте семена слишком густо, поскольку будущее прореживание может навредить тем саженцам, которые растут рядом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким натуральным продуктом можно удобрять рассаду, чтобы укрепить корни и ускорить рост растений. А еще мы писали, как правильно замачивать семена перед посевом и в каких случаях этого делать не стоит.