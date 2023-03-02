Топ-3 модные пары этого сезона: какие весенние брюки будут на пике в 2023-м (фото)

Такие модели подходят почти всем

Мода стремительно меняется и модели, которые еще в прошлом сезоне были на пике популярности, в новом сезоне рискуют попасть в антитренды. Так случилось, например, с панамами и топами на одной пуговице. А как насчет штанов?

О трех трендовых парах весны 2023 года, которые не теряют своей популярности, рассказывает prostoway. Дизайнеры говорят, что в новом сезоне очень часто будем видеть брюки со стрелками, карго и прямые джинсы. Как и с чем их носить, рассказываем дальше.

Карго

Штаны-карго возвращают свои лидерские позиции и уже третий сезон подряд "светятся" на фото звезд. При этом особых изменений в их дизайне за это время не произошло, так что если вы купили эти свободные брюки с накладными карманами еще прошлой весной, будьте уверены: весной 2023-го они по-прежнему будут в тренде.

Такие брюки и удобны, и смотрятся очень стильно. Этот фасон можно сочетать как с кроссовками, так и туфлями на шпильке. На пике моды в этом сезоне будет сочетание карго с укороченными свитерами и кофтами.

Брюки со стрелками

Вечная классика, являющаяся элементом базового гардероба. Этой весной классические брюки со стрелками мы будем носить не только с рубашками и пиджаками, но и с корсетными топами, романтичными блузами и соблазнительными боди с разнообразными вырезами.

Прямые джинсы

Такие модели – на пике популярности весной 2023-го. Не клеш, не момы и не скини, а самые простые прямые джинсы со средней посадкой, которые всегда будут уместны. Причем цвет никакой роли не играет: хотите – выбирайте голубой джинс, нет – черные тоже будут прекрасной идеей. Главное — следите за длиной, потому что такая пара не должна быть слишком длинной. Это универсальная пара, с которой можно сочетать буквально все, так что если у вас до сих пор нет такой модели, очень советуем обратить на нее внимание.

Раньше мы рассказывали о самой модной обуви этой весной. В тренды попали семь пар, которыми рекомендуют обзавестись стилисты. Здесь каждая найдет что-нибудь себе по душе.