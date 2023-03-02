Котлеты из двух ингредиентов: по этому рецепту они получаются очень вкусные и сочные
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Все зависит от качества мяса и вашего подхода к приготовлению блюда, а не от количества составляющих
Многие хозяйки морочат себе голову тем, как сделать котлеты нежными и сочными: какие продукты добавлять, а какие не стоит, какую часть яйца добавлять в фарш, а какой там быть не должно, чтобы не испортить структуру будущего блюда и т.д. И мало кто знает, что есть на свете рецепт идеальных котлет всего из двух ингредиентов.
Им делится сайт "Школа Жизни". Автор рецепта уверяет, что все, кто пробовал эти котлеты, были в восторге и не верили, что здесь всего две основные составляющие. Можете теперь проверить это и вы.
Ингредиенты:
- любой фарш – 500 г
- картофель – 250 г
- соль, специи, зелень — по вкусу
Приготовление:
Мясо на фарш действительно можно брать любое, но самые вкусные котлеты выходят со свининой и говядиной. Их можно миксовать. Что касается использования куриного фарша, то в таком случае блюдо получится довольно диетическим. Если же вам хочется чего-нибудь пожирнее, соедините куриный фарш с индюшиным.
- Сырой картофель нужно натереть на мелкой терке и соединить с фаршем.
- Солим, перчим, добавляем приправы себе по вкусу. Все хорошо перемешиваем.
- Формируем, собственно, котлеты и обжариваем их на хорошо разогретом масле до появления румяной корочки с обеих сторон.
Важно: не нужно добавлять ни яйцо, ни размоченный хлеб, ни майонез, ни сметану, ни манку. Лучше лишний раз хорошо вымешайте фарш, чтобы в нем не оставалось воздуха – тогда котлеты будут хорошо держать форму во время жарки.
Раньше мы рассказывали, какие продукты безвозвратно испортят вкус фарша. Их не стоит включать в блюдо – разве что вы очень любите экспериментировать.