Денежный гороскоп Таро на март: Весов ждет вознаграждение, а Рыбам не стоит давать деньги в долг

Весна многим принесет застой и кризис в работе

После сложнейшей зимы в истории Украины наконец наступила весна, — и некоторым она даст возможность и вдохновение привести свои финансовые дела в порядок.

На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы сделали для всех знаков Зодиака на март 2023 года.

Вот такие карты выпали в раскладе на этот месяц:

Овен, — перевернутая Десятка пентаклей

В марте у Вас возможна задержка зарплаты, неприятности на работе и финансовые потери. Имейте ввиду, — старые методы уже неэффективны, стоит попробовать что-то новое.

Телец, — перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта говорит, что в марте Вы будете склонны работать лениво и халтурно, так что особых продвижений ожидать не стоит. Также у Вас могут быть мелкие, но досадные денежные неприятности.

Близнецы, — Двойка пентаклей

Март может принести Вам новый прилив сил для работы, появится мотивация и желание трудиться, возможно даже сразу на двух работах, — и у Вас это получится. Принимайте все решения самостоятельно, в тишине и покое, не стоит сильно прислушиваться к мнению коллег и партнеров.

Рак, — перевернутый Паж мечей

Вас может потянуть на новые, более "грязные" методы работы, которые не обернутся успехом. Следите за своим языком, неудачные высказывания сгоряча могут вызвать большие неприятности на работе. И не подписывайте документов без внимательного прочтения.

Лев, — Десятка кубков

Это карта счастья, успеха, семейного благополучия, однако она указывает на то, что Ваш успех не обязательно будет материальным, — но Вы в любом случае будете удовлетворены своим положением.

Дева, — Пятерка мечей

Сожалеем, но эта карта предупреждает, что в марте Вас ждут убытки, конфликты из-за финансовых вопросов, невыгодные сделки.

Весы, — Туз жезлов

На неделе Вы можете получить достойное вознаграждение за свои труды, новый источник доходов или даже новую работу.

Скорпион, — перевернутый Король жезлов

В этом положении карта сигнализирует, что стоит приготовиться к крушению планов, отложить все капиталовложения и дорогие покупки. Необдуманные поступки сейчас могут вылиться серьезными последствиями.

Стрелец, — Королева жезлов

Эта королева умеет одинаково хорошо жить на широкую ногу и обходиться малым для достижения целей. Она обещает, что этой весной у Вас может появиться возможность заработать посредством отваги, смекалки и энтузиазма.

Козерог, — перевернутая Десятка жезлов

В этом положении карта предупреждает, что в марте Вы будете тревожны, а Вашим ожиданиям не суждено сбыться. Но сильно не унывайте, скорее всего это временно.

Водолей, — Восьмерка кубков

В марте Вас может ожидать застой в делах, необходимость смены сферы деятельности, прощание с нерентабельными проектами.

Рыбы, — перевернутая Шестерка пентаклей

В марте Вас могут ждать финансовые проблемы, Вы можете проиграть деньги, потерять их по глупости или невнимательности. Совет карты, — не давать никому в долг и не соглашаться оказать кому-то услугу за услугу.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро на весь год, что ждет в финансовом плане знаки Зодиака.