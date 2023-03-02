Важны только два момента: как подготовить семена помидоров к посеву

Это залог того, что вам удастся вырастить хорошую рассаду и получить щедрый урожай

Помидоры – одна из немногих культур, которые встречаются практически на каждом дачном участке. Заниматься их выращиванием нужно с ранней весны, ведь эти растения имеют длительный вегетационный период — высевают на рассаду их в марте-апреле.

При этом есть один простой способ, который значительно ускорит прорастание и всхожесть семян. Кроме того, благодаря этому хитрому трюку вам удастся еще и количественно увеличить урожай, передает Ukr.Media. При этом, чтобы подготовить семена к посеву, их нужно будет предварительно обработать — как именно, рассказываем дальше.

Лучший способ существенно ускорить прорастание и всхожесть семян

Для того, чтобы семена томатов быстрее проросли, их достаточно хорошо прогреть. Самый простой метод — воспользоваться теплом батареи. Для этого берем газетку, раскладываем на ней семена и помещаем их на 2-3 дня на теплый радиатор.

Опытные дачники говорят, что этот способ, кроме всего прочего, увеличивает количество женских цветков на кусте томатов. А это значит, что автоматически повышается и урожайность этих кустов.

Обеззараживание семян помидоров перед посевом: лучшие способы

Игнорировать необходимость обеззараживать семена перед посадкой нельзя, ведь многие заболевания передаются именно через посадочный материал. Лучшими методами обработки семян томатов считаются следующие:

Марганец. Для приготовления раствора в 100-150 мл воды комнатной температуры растворяем 1 г марганцовки (раствор должен быть светло-розовым). Опускаем в него семена и выдерживаем 15-20 мин. После этого промываем в обычной воде и хорошо высушиваем. Алое. Берем несколько листьев алоэ и выдерживаем их в течение недели при температуре +2 градуса. Тогда выжимаем сок в какую-то небольшую емкость и опускаем в нее семена томатов, выдерживаем их там 24 часа, после этого просушиваем и высеваем.

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