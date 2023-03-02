Как определить, оригинальный ли ваш iPhone: на какие цифры надо взглянуть

Два простых способа все выяснить буквально за минуту

Продукция Apple очень популярна в мире. Многие производители пытаются подделать такую технику, выдавая ее за оригинал. Раньше мы рассказывали, как отличить оригинальные AirPods от копии, теперь же расскажем, как выяснить, не подделка ли ваш iPhone.

Два простых способа узнать об оригинальности вашего гаджета назвали эксперты prostomob. Проверить это в обоих случаях очень просто.

Проверка по IMEI

Это своеобразный международный идентификатор, состоящий из 15 цифр. У каждого аппарата он уникален. Проверить его можно следующими способами:

Взглянуть на номер на задней крышке корпуса iPhone.

Просмотреть 15-значный номер на упаковке.

Проверить в меню "Настройки".

Узнать с помощью запроса *#06#.

Взглянуть на лоток для SIM-карты, достав его из устройства.

IMEI должен быть одинаковым хотя бы в двух случаях. К примеру, в настройках и на экране смартфона после ввода специального запроса.

Проверка по серийному номеру

Все оригинальные iPhone имеют серийный номер. Как и в случае с IMEI, он уникален для каждого гаджета. Найти этот номер можно в настройках аппарата: его надо скопировать и перейти на официальный сайт Apple. Там серийный номер, сохраненный в буфере обмена, вставляют в соответствующую графу. Если смартфон оригинальный, то на экране появится информация о модели вашего айфона, гарантийный срок и тому подобное. Если же найти смартфон по вашему серийному номеру не получается, то у вас в руках — неплохая китайская подделка.

Раньше мы рассказывали, как узнать, воруют ли соседи ваш Wi-Fi. Три прекрасных способа выяснить причину "просадки" скорости соединения.